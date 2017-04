Infographie : quels tarifs d’assurance auto pour les SUV ?

Un véhicule hybride plébiscité

Une infographie réalisée par le comparateur Assurland.com aide à y voir plus clair dans les tarifs d'assurance automobile pratiqués pour les 10 SUV les plus vendus dans l'Hexagone.

Mélange d'un véhicule 4x4 pour l'esthétique, d'un monospace pour son espace habitable et d'une berline pour son comportement routier, les SUV devraient être près de 2 millions sur les routes européennes l'année prochaine.

Si vous souhaitez sauter le pas et acquérir un tel véhicule, cette infographie proposée par Assurland apparaît donc comme un précieux allié pour faire le bon choix et éviter de vous tromper.

Quel est le SUV le plus comparé ?

A partir d'un profil type d'assuré - un salarié âgé de 45 ans vivant à Rennes, zone à risques moyenne à l'échelle de la France - Assurland a réalisé cette infographie inédite où l'on apprend que la Renault Captur, SUV le plus vendu dans notre pays, coûte 349,11 euros à assurer dans sa version TCe 90 chevaux et 401,51 euros en dCi 110 ch.

A l'opposé, le SUV BMW X1, 10e véhicule le plus vendu en France appartenant à cette catégorie, affiche les primes d'assurance auto les plus élevées avec 512,97 euros pour le modèle 18i 136 ch et 593,39 euros en 18d 150 ch.

Notez aussi que le SUV à l'assurance la plus comparée sur Assurland est le Peugeot 3008. Derrière le modèle du constructeur automobile français, l'on trouve le Nissan Qashqai. Le Volkswagen Tiguan vient compléter ce podium des SUV dont les tarifs d'assurance apparaissent comme étant les plus recherchés.