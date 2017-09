Interview à la Une - Lancement en juillet dernier des Turbos Life, une nouvelle génération de Turbos Infinis

Quels sont les points communs entre les Turbos Infinis Best, les Turbos Infinis et les Turbos (avec échéance) ?

Les Turbos Infinis Best fonctionnent sur le même principe que les Turbos Infinis de la gamme Société Générale : ils permettent de prendre une position sur un sous-jacent sans date d'échéance, avec un effet de levier important et un investissement réduit.

Ils permettent donc d'adopter une stratégie haussière sur un sous-jacent via un Turbo Infini Best Call, ou une stratégie baissière via un Turbo Infini Best Put.

De plus, comme les Turbos à échéance, les Turbos Infinis Best comprennent une barrière désactivante mais pas de seuil de sécurité (contrairement aux Turbos Infinis). Cela signifie que le produit se désactive et perd toute valeur lorsque le sous-jacent évolue dans un mouvement contraire à celui anticipé et atteint un niveau prédéfini (la barrière désactivante).

Il est rappelé que ces produits présentent un risque de perte de la totalité du capital en cours de vie et à l'échéance et s'adressent donc à des investisseurs très avertis.

Quelles sont alors les particularités des Turbos Infinis Best?

Un Turbo Infini Best n'a ni seuil de sécurité ni de date d'échéance. Infini, repris dans le nom de la gamme, fait référence à cette caractéristique d'échéance ouverte. De la même façon, Best signifie Barrier Equal STrike, c'est-à-dire que la barrière est égale au prix d'exercice (strike). Ainsi, les investisseurs très avertis recherchant un fort effet de levier disposent, avec les Turbos Infinis Best, de produits dont la barrière désactivante se situe au plus proche du cours actuel du sous-jacent.

A noter que les Turbos Infinis Best cotent de 8h à 18h30 sur indices et 9h05 à 17h30 sur actions.

Comment calcule-t-on le prix d'un Turbo Infini Best?

Chaque investisseur averti peut calculer le prix d'un Turbo Infini Best. Son prix correspond pour un Call à la différence entre le cours du sous-jacent et la barrière désactivante (ajustée de la parité) à laquelle s'ajoute une prime liée au risque de gap*.

*La prime de risque de gap, supportée par l'investisseur, est destinée à couvrir le risque porté par l'émetteur d'un saut que peut connaître le cours du sous-jacent entre sa valeur à la clôture et sa valeur à l'ouverture le lendemain et qui peut entraîner la désactivation du produit.

Comment fonctionne la barrière désactivante ?

Supposons que nous achetons un Turbo Infini Best Call CAC 40 dont la barrière désactivante se situe à 4 800 points et que l'indice CAC 40 soit à 4 900 points au moment de l'ordre de l'achat. Son prix sera égal à 4 900 - 4 800, divisé par 100 (la parité), plus une prime de

« risque de gap » de 10 centimes, soit 1,10 euros. Ici, nous avions anticipé une hausse de l'indice CAC 40 avec un Call, mais l'indice CAC 40 a baissé pour atteindre les 4 800 points. La barrière désactivante étant à 4800, le produit est automatiquement désactivé et sa valeur est nulle. L'investisseur perd l'intégralité de la somme investie.

A qui s'adressent-ils ?

Ces produits s'adressent à des investisseurs très avertis, capables de suivre les évolutions de leurs positions en temps réel pour bénéficier d'un levier lors de mouvements de marché et dynamiser ainsi leur portefeuille. Les Turbos Infinis Best peuvent également servir d'outil de couverture ou pour se désinvestir : certaines banques privées par exemple les utilisent pour couvrir le portefeuille de leurs clients. Toutefois, il est important de préciser que ces produits présentent un risque de perte totale en capital en cours de vie et à l'échéance.

Avez-vous lancé des nouveaux produits récemment ?

Oui, Société Générale continue d'innover et de renforcer sa gamme : nous avons lancé en juillet dernier les Turbos Life, une nouvelle génération de Turbos Infinis. Les Turbos Life présentent les mêmes caractéristiques que les Turbos Infinis tout en offrant la possibilité de rester investi dans le produit en cas de franchissement du seuil de sécurité.

Les Turbos Life, grâce à leur effet de levier et à leur échéance ouverte, permettent aux investisseurs avertis de dynamiser leurs portefeuilles à court terme et de les couvrir à moyen terme. Ils permettent d'investir sur un indice en disposant d'un effet de levier sur mesure.

A la différence des Turbos Infinis, si le Seuil de sécurité du Turbo Life est touché ou franchi, le produit n'est pas désactivé. Il reprend sa cotation après ajustement de ses caractéristiques principales sauf si le Niveau de Financement est franchi pendant cette période. Ainsi, l'investisseur peut poursuivre son scénario à moindres frais ou revendre son produit en Bourse.

Ces produits de bourse sont accessibles à l'achat comme à la vente sur la Bourse de Paris, depuis son courtier en ligne ou dans son réseau bancaire.

La liste des produits est disponible sur le site internet www.sgbourse.fr, sur la page dédiée « Produits - Levier - Turbos Life », dans la section « Produits » du site.

Il est rappelé que ces produits présentent un risque de perte de la totalité du capital en cours de vie et à l'échéance si le Niveau de Financement est directement touché ou franchi en cours de vie du produit. Ils s'adressent donc à des investisseurs avertis possédant suffisamment d'expérience et de connaissances sur ces produits.

Les produits de la gamme TURBOS LIFE décrits dans la présente interview sont émis par SG Issuer, véhicule d'émission dédié de droit luxembourgeois offrant une garantie de formule donnée par Société Générale, et font l'objet de Conditions Définitives (« Final Terms ») dans le cadre du prospectus de base daté du 7 juillet 2017 et approuvé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), régulateur du Luxembourg, sous le n° de visa C-020642 ainsi que de ses Suppléments, et formant ensemble un prospectus conforme à la directive 2003/71/ EC (Directive Prospectus) telle qu'amendée (incluant l'amendement fait par la Directive 2010/73/EU). En cas d'incohérence entre cette interview et la documentation juridique, cette dernière prévaudra. Ce prospectus de base a fait l'objet d'un certificat d'approbation de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et a été notifié à l'Autorité des Marchés Financiers. Le Prospectus de Base, les éventuels suppléments à ce Prospectus de Base, et les Conditions Définitives sont disponibles gratuitement sur le site www.sgbourse.fr sur chaque page produit de la gamme TURBOS LIFE ou peuvent être obtenus gratuitement auprès de Société Générale à l'adresse MARK/SLS/DIS/B2C, Immeuble Basalte, Cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE 7 CEDEX sur simple demande. Les investisseurs sont invités à lire l'intégralité des Conditions Définitives et du Prospectus de Base et à se reporter, en particulier, à la rubrique « Facteurs de Risques » de ce Prospectus. Tout nouveau supplément au programme sera publié sur le site www.sgbourse.fr sur chaque page produit de la gamme TURBOS LIFE.

Pour plus de détails sur les Turbos Infinis Best ainsi que sur les facteurs de risque, veuillez vous référer à la documentation commerciale et juridique disponibles sur le site sgbourse.fr