Comment dynamiser son portefeuille avec les warrants ?

Qu'est-ce qu'un Warrant et quel est son objectif ?

Les Warrants sont des produits présentant un risque de perte du capital émis par des établissements financiers et sont négociables en bourse comme une action ou un ETF.

Un Warrant est une valeur mobilière de type optionnel cotée en bourse qui donne à son porteur le droit d'acheter (Warrant Call) ou de vendre (Warrant Put) un sous-jacent déterminé, une action, un indice, une devise, une matière première, à un prix fixé à l'avance (le prix d'exercice ou strike), jusqu'à une date d'échéance (ou maturité) prévue dès l'origine.

Ces produits de bourse se caractérisent par un effet de levier important : les variations du Warrant sont amplifiées, à la hausse comme à la baisse, par rapport aux mouvements du sous-jacent. C'est dans l'effet de levier que réside le principal avantage des Warrants mais aussi le principal inconvénient : un risque de perte en capital qui peut atteindre l'intégralité du montant investi.

Ainsi, ces produits s'adressent à des investisseurs avertis disposant de connaissances spécifiques sur les marchés financiers et familiers avec le mécanisme de levier.

En utilisant des Warrants, les investisseurs cherchent à dynamiser ou couvrir un portefeuille. Les Warrants permettent de bénéficier de la hausse du sous-jacent (Warrant Call) ou de se protéger contre une éventuelle baisse du sous-jacent (Warrant Put).



Quelles sont les étapes à respecter avant d'investir sur un Warrant ?

Avant d'investir sur un Warrant, il est nécessaire d'avoir une conviction forte sur la valeur du sous-jacent ciblé. Il est en effet primordial que l'investisseur soit convaincu de la hausse ou de la baisse d'un sous-jacent et qu'il ait une idée sur l'objectif de cours. Un Warrant Call conviendra à un scénario haussier alors qu'un Warrant Put conviendra à un scénario baissier.

Une fois le sous-jacent et le scénario choisis, il faut sélectionner le Warrant adapté, c'est-à-dire le produit de bourse dont le prix d'exercice et la maturité correspondent au scénario retenu. Enfin, avant d'acheter en bourse le Warrant retenu, nous recommandons aux investisseurs de simuler les performances attendues, par exemple avec les outils disponibles sur le site sgbourse.fr : quel gain potentiel si le scénario se réalise ? et à l'inverse, quelle perte potentielle si le scénario ne se réalise pas ? Cela permet de s'assurer que le produit est bien adapté aux anticipations et au profil risque/rendement de l'investisseur.

Une fois l'investissement réalisé, il est indispensable de suivre l'évolution du cours du Warrant et l'évolution du sous-jacent. Nous recommandons aux investisseurs de se fixer des objectifs et de définir des scénarios d'invalidation, en cas d'évolution défavorable du sous-jacent. Il est ainsi important de rappeler que ces produits s'adressent à des investisseurs avertis, capables de suivre les évolutions de leurs positions boursières en temps réel.

Quels sont les autres paramètres à prendre en compte avant d'investir dans un Warrant ?

Hormis le sous-jacent et le scenario dont nous venons de parler, il faut prendre en compte le prix d'exercice ou strike du Warrant. En effet, c'est la position du strike par rapport au cours du sous-jacent qui détermine la valeur du Warrant. Ainsi, pour un Warrant Call, plus le strike sera inférieur au cours actuel du sous-jacent, plus l'option aura de la valeur ; et inversement pour un Warrant Put.

Le deuxième paramètre à regarder concerne l'échéance du Warrant car le temps affecte négativement sa valeur. En d'autres termes, la valeur du Warrant baisse à mesure que l'échéance approche.

Un troisième paramètre essentiel est le niveau de volatilité. La volatilité mesure l'amplitude de variation du cours du sous-jacent. La variation de la volatilité du sous-jacent a ainsi une influence sur le cours du Warrant. La valeur du Warrant s'apprécie donc avec une hausse de la volatilité et à l'inverse se déprécie lorsque celle-ci baisse.

D'autres paramètres doivent être pris en compte lors du choix d'un Warrant comme l'impact des dividendes, des taux d'intérêts ainsi que le risque de change dès lors que le sous-jacent est libellé dans une devise différente de celle du Warrant.

L'ensemble de ces paramètres sont détaillés dans le guide Warrant que nous mettons à disposition sur notre site sgbourse.fr, espace Formation.

Quels sont les sous-jacents que vous proposez ?

La gamme proposée par Société Générale est très large et ne cesse d'être enrichie au cours des années. Il existe des Warrants sur les classes d'actifs actions, indices, devises et matières premières et sur des sous-jacents européens, américains ou asiatiques.

La gamme de Warrants commercialisés par l'équipe produits de bourse Société Générale est disponible sur notre site internet sgbourse.fr.

Quels sont les outils à disposition des investisseurs ? Comment en savoir plus ?

Une brochure pédagogique dédiée aux Warrants est disponible dans l'espace Formation du site sgbourse.fr et nos experts sont disponibles par téléphone durant chaque séance boursière de 8h30 à 18h30 au 0 800 30 20 20 (numéro vert).

Par ailleurs, nous mettons à disposition sur le site l'outil « My Warrant » qui permet aux investisseurs avertis de nous faire part de leurs souhaits quant à l'émission de nouveaux sous-jacents dans notre gamme Warrants ou de nouveaux prix d'exercice ou maturités pour les sous-jacents déjà existants dans notre gamme. Si le produit demandé existe déjà au sein de la gamme, l'investisseur reçoit un courriel avec les caractéristiques du produit. Si le Warrant n'existe pas, la requête sera étudiée par notre équipe d'experts Produits de Bourse et une réponse sera apportée sous 48h.

Pour plus de détails sur les warrants ainsi que sur les facteurs de risque, veuillez vous référer à la documentation commerciale et juridique disponibles sur le site sgbourse.fr