L'excellence numérique dans l'expérience client au centre d'IN Banque 2017 le 2 février

BPCE, Crédit Mutuel Arkea, Société Générale, Axa, BNP Paribas Cardif, Hello Bank, ING, Bankin, Compte Nickel, Lendix, Linxo, Morning... interviendront notamment lors de cette journée.

IN Banque 2017 sera consacré à l'excellence numérique dans l'expérience client. Comment le numérique transforme la relation entre un client, un établissement financier et un conseiller ? Comment enrichir les offres de services de banque en ligne, d'e-assurance, de la gestion de comptes à la souscription, sans pénaliser l'expérience utilisateur ? Quels enjeux liés aux nouvelles concurrences ou aux évolutions technologiques autour de la data, de l'intelligence artificielle ou des objets connectés ? Quelles collaborations avec l'écosystème fintech ? Quelles sont les initiatives exemplaires en matière d'expérience client dans la banque et l'assurance en ligne ? IN Banque 2017 abordera ces thèmes et d'autres encore.

IN Banque est une conférence qui réunit plus d'une centaine de décideurs de la banque et du digital. Elle a pour objectif de décrypter précisément les enjeux stratégiques et opérationnels liés à l'innovation numérique dans l'univers des services financiers et à favoriser échanges et collaborations. Elle fournit :

De l'information et des conseils utiles et opérationnels

Des visions et analyses prospectives sur les innovations clés

Des retours d'expériences concrets, des bonnes pratiques

Des moments et des espaces de networking pour faire naître idées et projets

Rendez-vous le 2 février 2017 à Paris, Capital 8.

