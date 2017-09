Entrepreneurs et investisseurs à la recherche de contacts en régions !

Chaque année sur PARCOURS FRANCE, une centaine de territoires vient à la rencontre de plus de 3 000 visiteurs grand public et professionnels à la recherche de contacts et d'opportunités en régions (entrepreneuriat, business‎, emploi, immobilier,...)

Véritable rendez-vous économique des territoires, PARCOURS FRANCE est à la fois un carrefour d'opportunités business partout en France et un temps fort pour découvrir les dynamiques et initiatives dans les territoires.

Pour cette édition 2017, de nombreux temps forts et nouveautés : une conférence de presse inaugurale, une cinquantaine d'ateliers et tables rondes avec des invités prestigieux, un Hackathon #OpenTerritoires... Deux espaces seront également entièrement dédiés aux porteurs de projets : les villages « Emploi en régions » (PME, grands groupes, cabinets de recrutement) et « Entreprendre en Régions » (création, reprise, franchise...).

Rencontrez les territoires, découvrez leurs dynamiques et saisissez leurs opportunités sur PARCOURS FRANCE 2017, le rendez-vous des projets en régions ! (Paris Espace Champerret, 10 oct., 10h-20h).

Professionnels, participez au BUSINESS FORUM sur PARCOURS France 2017 !

Vous souhaitez développer votre business et rencontrer plus d'une centaine de décideurs économiques en régions ? Participez au BUSINESS FORUM sur PARCOURS FRANCE 2017, plateforme de rendez-vous B2B entre territoires et entreprises qui portent un projet en régions (prospection, veille, croissance externe, relocalisation...).

L'inscription au BUSINESS FORUM vous est offerte (valeur de 1940€ pour deux badges) et comprend :

(1) un accès à la plateforme en ligne de demande de rendez-vous (6 RDV minimum garantis)

(2) un programme de rendez-vous pré-planifié avec les décideurs clés des territoires

(3) l'accès au Lounge et à ses facilités (buffet, wifi, vestiaire, etc.)

(4) une présence dans la liste des participants / le catalogue du salon

