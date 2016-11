Le groupe Caisse des Dépôts lance son 1er Forum des Villes Intelligentes

Alors que les 21 et 22 novembre prochains, se déroulera à la Mairie de Paris (en co-production avec La Tribune) le Sommet mondial de la ville inclusive, innovante et résiliente, le groupe Caisse des Dépôts également partenaire de l'événement via son expertise Smart City, lance son Forum dédié à la ville intelligente. Une façon de relier les synergies et expertises dans l'objectif premier de co-construire la ville de demain.

Nouveau défi pour les acteurs publics, la « ville intelligente » est une formidable opportunité à saisir pour une gestion financièrement plus économe, des services publics plus performants, une empreinte écologique moins lourde, un entreprenariat local plus dynamique. Partenaire de long terme des collectivités locales, le groupe Caisse des Dépôts se mobilise pour innover en confiance et donne rendez-vous aux élus et aux professionnels de la ville le 21 novembre aux Docks de la Mode et du design.

Objectifs ? Etre le forum des solutions et des best pratices autour d'un programme riche de rencontres entre experts et intervenants de haut vol. Au rendez-vous : une galerie des solutions avec plus de 60 exposants présents sur 1000 m2 qui présenteront des solutions concrètes : du scooter électrique à la ferme urbaine, des bureaux partagés à la gestion des données publiques... Mais également des mini-conférences pour décrypter des sujets tels que les smart grid réseaux de chaleur, la mobilité, les données de la ville et l'Open data soft... Et tout au long de la journée, des temps consacrés aux rencontres individuelles : solutions de financement, conseil, logements, mobilité, énergie, environnement, infrastructures numériques et data, parcs d'activités et entreprenariat local ... Un premier forum riche en prospectives et solutions pour une ville encore plus innovante.

