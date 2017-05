Si vous allez à Rio… rendez-vous au .Futuro

Avec la conférence rio.Futuro, Rio de Janeiro se met plus que jamais à l'heure du digital. 45 intervenants venants de plusieurs pays ainsi que 400 participants sont attendus pour cette édition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: deuxième marché mondial de WhatsApp, le Brésil compte 93,2 millions de personnes sur les réseaux sociaux, soit plus de 45% de la population, ce qui place le pays en tête du classement en termes d'utilisateurs. En outre « l'accueil de grands événements sportifs a permis à Rio de développer un écosystème digital très dynamique » indique Xavier Leclerc, co-organisateur de rio.Futuro. Autant de raisons qui font de cette ville le lieu idéal pour l'inauguration des conférences .Futuro



La première édition d'une longue série

Lancée par MOX Digital, société d'événementiel spécialisée dans l'innovation et les nouvelles technologies, rio.Futuro est la première conférence du projet .Futuro. Destiné à traiter des transformations induites par le digital dans le monde des affaires, l'éducation et la société, ce format sera par la suite décliné dans d'autres villes du monde ayant mis en place un programme de Smart City. Pour cette première édition, les grands acteurs de l'économie digitale et numérique viendront échanger sur quatre grands thèmes : le Mobile, les Technologies, les Données et les Personnes. Les représentants de facebook, Waze, Google, Deezer, LinkedIn, AirBnB, Booking.com, Niantic (Pokémon GO), mais aussi ceux de Cisco, JCDecaux, IBM, Blablacar,... seront présents pour ces deux jours de conférences afin de donner des perspectives stratégiques et proposer des solutions pour traiter la transformation digitale. « Quelles sont les principales tendances, spécifiques aux mobiles, qui façonnent l'avenir ? », « Les nouveaux outils qui changent le marché de la publicité et du marketing », « Les big data ouvrent l'ère de l'informatique cognitive », « Directeur numérique : les perspectives d'un nouveau rôle »,... seront parmi les sujets abordés.



Rio.Futuro

Les 25 et 26 mai 2017

Hôtel Prodigy Santos Dumont - Rio de Janeiro

Retrouver le programme complet sur http://riofuturo.com/?lang=en