« Toutes les femmes, grâce aux valeurs du sport, peuvent devenir qui elles veulent », Emmanuelle Jappert

Elles sont dirigeantes d'entreprise, chefs d'orchestre, journalistes, médecins, chanteuses, sportives professionnelles, romancières... elles vivent toutes à 100 à l'heure ! Leur point commun : le sport ! Qu'elles pratiquent comme une discipline aux vertus essentielles mais également comme une philosophie de vie.

Emmanuelle Jappert, sportive dans l'âme, experte en communication de profession, et co-fondatrice du think-tank Sport et Citoyenneté a eu l'idée de recueillir le témoignage de 23 de ces femmes qui n'imaginent pas leur quotidien sans une activité sportive. Résultat ? Un livre chez Fauves Editions mis en images par la photographe Jennifer Samperi et rédigé par Emmanuelle Jappert elle-même qui donne le ton dès la première page :

« Depuis longtemps, j'avais envie de confronter mon expérience en interrogeant des femmes sur leur pratique sportive et l'impact que le sport peut avoir dans leur vie. Donner la parole à des symboles, qui incarnent le dépassement de soi pour donner vie à leurs rêves est une façon de dire à toutes les femmes que grâce aux valeurs du sport, elles peuvent devenir qui elles veulent. Nous sommes au 21e siècle mais les femmes rencontrent encore trop souvent des obstacles sur la route de l'émancipation. Le sport est un des vecteurs pour sauter ces dernières haies et je crois aux modèles qui peuvent être un formidable levier. »

Rendre le sport au féminin plus visible

Et oui, les femmes aussi font du sport ! La nouvelle ne surprendra personne et pourtant... A lire l'édito de Christine Kelly qui fut membre du CSA avant de devenir présidente de la Fondation Alice Milliat (seule fondation européenne pour le sport au féminin), on peut y découvrir que plus de 90 % du sport à l'antenne est masculin. Face à ce constat dans lequel la visibilité du sport au féminin tant pour les championnes que les pratiquantes assidues, n'est pas une évidence, le livre d'Emmanuelle Jappert prend tout son sens. Après tout, c'est en montrant l'exemple que l'on suscite des ambitions et c'est en offrant de la visibilité que la transmission peut s'opérer. Les témoignages sont d'ailleurs souvent éloquents ! Ils montrent non seulement les vertus du sport mais également ces valeurs ; ces bienfaits et son impact sur le bien-être bien sûr mais aussi sur la créativité et la productivité.

Pour Stéphane Pallez, présidente directrice générale de La Française des Jeux, « le sport n'est pas une contrainte de temps mais plutôt un investissement qui fait monter mon énergie naturelle, me fait plaisir tout en me ressourçant mentalement (...). Le sport m'a certainement aidé à prendre confiance en moi, à tester mes limites, à me mesurer aux autres éventuellement. C'est une bonne école du dépassement, du changement et de l'agilité ».

Pour Delphine Remy-Boutang, fondatrice de l'agence The Bureau et le Journée de la Femme numérique, adepte du yoga et de la course à pied depuis longtemps, « Il y a encore beaucoup de chose à faire pour que les femmes soient plus représentées à la fois dans le numérique et dans le sport (...). Je suis souvent invitée à des événements en lien avec le rugby, le football, mais cet univers est très masculin. N'y a-t-il pas quelque chose à changer concernant l'opportunité inouïe que ces moments d'hospitalité représentent pour toutes les femmes qui veulent networker ? »

Pour Claire Levacher pianiste et chef d'orchestre : « je suis obligée d'avoir une activité sportive quotidienne parce que j'ai un travail à la fois très intellectuel et très physique où le corps et la tête sont sous haute tension. Prendre l'air et me dépenser m'aide à rester en équilibre ».

C'est un fait, les vertus du sport sont nombreuses et spécifiques à chaque personnalité. Parmi ces témoignages, chaque lectrice pourra puiser son inspiration et trouver son rôle modèle. Une lecture estivale propice à préparer une rentrée sportive, qui invitera chacun.e à se (re)mettre au sport !