Quel est le rôle d’un centre d’affaires ?

Le centre d'affaires est plus qu'apprécié outre-manche mais aussi aux États-Unis. Une formule clef en main qui offre une multitude de services, à un coût bien moins onéreux que ce que l'on pourrait imaginer... Passage en revue des différentes possibilités.

La domiciliation, une réelle opportunité pour les entreprises

La domiciliation permet aux entrepreneurs de bénéficier de l'adresse de la société domiciliataire pour s'enregistrer auprès des différents centres administratifs mais aussi auprès de leurs clients. Dans certains cas, cela permet aussi de posséder une adresse pour un bureau secondaire ou une succursale par exemple. En d'autres termes, une entreprise peut avoir pour siège social une adresse différente de celle où elle exerce son activité.

Mais pourquoi ? Il faut savoir qu'environ un tiers des créateurs d'entreprise passeraient par une société de domiciliation ou par un centre d'affaires pour lancer leur activité en France. Et il existerait environ 800 sociétés de domiciliation dans l'hexagone... Généralement, leur activité consiste à servir de siège aux entreprises. Mais parfois, elles peuvent aussi plus simplement héberger la société dans leurs locaux.

Et pour qui ? La domiciliation présente des avantages pratiques, notamment pour les entrepreneurs travaillant à domicile qui ne souhaitent pas recevoir leurs clients chez eux ni leur fournir leur adresse personnelle ! De plus, c'est une bonne alternative à la domiciliation de son entreprise chez soi, qui n'est pas toujours possible car régie par certaines règles contraignantes. Mais c'est aussi une alternative à la location de bureaux (bail 3/6/9) souvent coûteuse, notamment pour une personne qui souhaite lancer son activité. Mais cela vaut aussi pour ceux travaillant en banlieue préférant faire domicilier leur entreprise en plein centre de Paris par exemple. Tout le monde sait à quel point le prestige peut faire la différence entre deux concurrents. L'adresse du siège social est bien évidemment un élément pris en compte par vos futurs clients.

Mais les sociétés de domiciliation ne vous serviront pas seulement à obtenir un nouveau siège social plus prestigieux, elles peuvent aussi vous proposer certains services. En plus d'une adresse stratégique et réputée, les bureaux sont généralement situés dans des grandes villes, aux abords des axes routiers et donc très faciles d'accès. Très pratique pour recevoir des clients ou des partenaires. La société de domiciliation s'occupe aussi de récupérer votre courrier professionnel et vous le retransmet, sauf si vous allez le chercher vous-même. L'image prestigieuse est ainsi transmise à tous les niveaux.

Il y a quelques années, les services de domiciliation présentaient des avantages juridiques, notamment car les règles qui encadraient la domiciliation d'entreprise étaient très complexes. Cependant, depuis la loi Dutreuil de 2003, ces règles ont été largement simplifiées, notamment pour les entreprises individuelles pour lesquelles la notion de siège sociale a été supprimée. Ces entrepreneurs peuvent désormais domicilier leur entreprise chez eux, sous réserve de disposition législative ou contractuelle.

Simple société de domiciliation ou centre d'affaires ?

Il existe différentes catégories de société de domiciliation, si bien qu'on pourrait presque parler de « gamme ». Il y a la simple société de domiciliation évoquée plus haut, mais aussi le centre d'affaires qui loue des bureaux à la journée, au mois ou à l'année. Plus que pratique si vous souhaitez éviter le sempiternel bail « 3-6-9 », loin d'être souple et souvent très onéreux.

Les centres d'affaires, en plus de faire office de siège social, vous fournissent un bureau clef en main. En 24h, vous disposez d'un bureau, d'une secrétaire et d'une ligne téléphonique. Vous n'avez qu'à poser vos affaires et recevoir votre premier client. Une solution qui fait rêver, non ?

La principale différence entre les services de domiciliation simples et les centres d'affaires réside dans les services qui sont proposés aux entrepreneurs. En effet, de nombreuses prestations connexes sont proposées : secrétariat, salle de réunion, ménage, ligne internet, ligne téléphonique, assistance juridique... Généralement, les centres de ce type qui existent en France proposent des services à la carte, ce qui fait bien évidemment grimper les coûts. Il faut compter entre 750€ et 2300€ par poste de travail. À ce prix, les centres d'affaires sont-ils plus intéressants que la location de bureaux vides pour les entrepreneurs ?

Pour se faire une idée éclairée sur le coût engendré par les centres d'affaires en comparaison à la location de bureaux vides, pas question de prendre en compte le coût du mètre carré vide par rapport à celui d'un bureau avec une multitude de services. Il faut réfléchir au prix du poste de travail et de la palette de services qui l'accompagnent. Si vous prenez en compte la secrétaire à temps plein dès le démarrage de votre activité, les coûts engendrés par les lignes téléphoniques et internet... Vous vous rendrez rapidement compte qu'un centre d'affaires est une réelle affaire.

Rien qu'en prenant un secrétariat à temps plein, la location vide coûterait deux fois plus cher qu'un poste de travail dans un centre d'affaires. Si votre secrétaire n'est là que le quart ou le tiers de la semaine, l'économie serait tout de même de 20 à 50% par rapport à une location classique.

Évidemment, il faut faire attention aux services proposés. Il existe des centres d'affaires dits économiques et d'autres davantage haut de gamme. Certains services supplémentaires peuvent faire exploser le budget.

Des services à la carte

Dans un centre d'affaires, on retrouvera toujours les services proposés par les centres de domiciliation classiques : courrier, standard téléphonique... Mais ils se vantent surtout des prestations annexes qu'ils proposent. Généralement, les bureaux disponibles à la location sont ce qu'on trouve de plus moderne sur le marché, avec du mobilier agréable et design... Un endroit où l'on se sent bien pour travailler. Les lieux sont équipés d'un câblage informatique, d'une ligne internet à haut débit et les frais d'entretiens sont compris dans le loyer.

La plupart de ces bureaux ont des baux d'une durée minimale de trois mois. Mais la mode de la location à la journée se développe à vitesse grand V. Qui en profite ? Notamment les sociétés de formation ou de recrutement, qui ont besoin d'un espace professionnel de manière occasionnelle pour recevoir leurs clients et leurs candidats. Louer ce type de bureau donne une image plus professionnelle qu'une réunion dans un hôtel par exemple.

On peut aisément comparer le fonctionnement d'un centre d'affaires à celui d'un hôtel. Il existe des premiers prix, bon marché. Et face à eux, une catégorie plus luxueuse. Les deux ne sont pas comparables car ne proposent pas les mêmes services ni la même qualité et par conséquent, les prix varient du simple au double. Par exemple, HG Global Workplaces, une référence aux États-Unis qui a développé ses services à Paris, propose une salle de réunion visioconférence 3D pour 450€ la demi-journée, place Vendôme ! À l'inverse, attention aux centres d'affaires (très) bon marché, qui pourraient vous décevoir. Une femme de ménage qui ne passe pas, une machine à (mauvais) café et des photocopies payantes sont des détails qui peuvent facilement nuire à votre bien-être au quotidien.

La cible des centres d'affaires

Ce type de domiciliation a déjà charmé plus d'un entrepreneur, et continue de faire de nouveaux adeptes chaque jour. Un autre point à prendre en compte : les centres d'affaires sont souvent hyper productifs. Pas besoin de penser à l'approvisionnement en papier des imprimantes, du changement des ampoules ou d'une standardiste en arrêt maladie, ils s'occupent de tout. Et vous, de votre côté, vous pouvez vous investir à 100% dans votre business... De façon à vous agrandir et à louer de nouveaux bureaux !

On considère qu'au-delà de 10 personnes, si vous travaillez tous au même endroit et que vous partagez la même activité, il est plus intéressant de louer ses propres bureaux. Toutefois, quand on a goûté à la simplicité et à la satisfaction proposées par ce type de service, il peut être difficile de claquer la porte.

Si le centre d'affaires est une solution rêvée pour les nouveaux entrepreneurs, il l'est encore plus pour une catégorie bien spéciale : les consultants. Quand on travaille seul et qu'on reçoit ponctuellement des clients, la location de bureaux traditionnels n'est vraiment pas intéressante. La location ponctuelle d'un bureau n'est quant à elle pas très pratique. Le centre d'affaires semble idéal.

Cela vaut aussi pour les équipes qui travaillent sur un projet en particulier. En effet, certaines entreprises lancent des projets de longue durée, entre six mois et deux ans, sur lesquels des équipes (parfois importantes !) recrutées pour l'occasion vont travailler d'arrache-pied. Généralement, ces entreprises n'ont pas les locaux appropriés et se tournent vers des centres d'affaires.

Une autre cible idéale pour ces centres : les entreprises qui ouvrent des succursales dans d'autres villes ou un bureau de liaison. Pas question de louer des bureaux vides pour une toute petite équipe, ce serait trop onéreux. Mais il faut garder l'image de marque prodiguée par l'entreprise dans sa ville d'origine... C'est là que le centre d'affaires intervient. De cette manière, le prestige est préservé.

Fini le travail en solitaire !

Un autre avantage vient se greffer à la location en centre d'affaires : le travail en communauté. En effet, dans les services proposés, on peut aussi retrouver des animations regroupant l'ensemble des occupants : petits déjeuners, vernissages... Et même sans ce service, fini le travail en solo ! On retrouve facilement les autres locataires dans la cafétéria pour partager un déjeuner ou un café. L'ambiance est toujours conviviale. Des consultants côtoient des coachs et des responsables en tout genre, comme s'ils partageaient un moment entre collègues... Sans les tensions parfois générées au sein d'une même entreprise.