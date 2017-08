Reconquête amoureuse, un marché en pleine expansion

Mais si la séparation et le divorce se sont démocratisés jusqu'à devenir monnaie courante, les comportements ont évolué ces dernières années et la mode est désormais au recyclage et à à la « récup' » dans la vie comme dans le couple. Certains n'ont alors qu'une idée en tête : récupérer leur ex à tout prix. Des sites internet on fait le pari de capitaliser sur la reconquête amoureuse.

La rupture n'effraie plus personne

Les chiffres sont formels. Les Français se séparent de plus en plus et la rupture fait partie intégrante de leur vie. Entre 1997 et 2005, 29% des couples se sont séparés avant leur huitième anniversaire alors qu'entre 1970 et 1978, ils n'étaient que 12%. Aujourd'hui, un Français sur trois a connu au moins une rupture au cours de sa vie. Mais ces statistiques n'étonnent plus personne. Évolution des moeurs, transformation de la société, libération de la femme, augmentation du niveau de vie, besoin d'autonomie et d'indépendance... Les raisons qui expliquent pourquoi la rupture n'effraient plus personne sont nombreuses.

Mais un autre chiffre a interpellé Antoine Peytavin, fondateur du site jerecuperemonex.com, leader sur le marché français de la reconquête amoureuse. 37% des couples se remettent ensemble après leur première rupture. Il y a huit ans, il y a vu la niche idéale pour investir. Auparavant simple blog, son site regroupe aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs, 20 000 connexions par jour et plus de 5 millions de visiteurs en 2016.

La recette de ce succès ?

Une offre plurielle entre produits disponibles à la vente et milliers d'articles et de vidéos de conseil en libre accès avec toujours la même volonté, apporter de l'aide à des personnes en détresse sentimentale.

Désormais, pour arranger les problèmes au sein du couple et récupérer son ex au lieu de l'oublier et de passer à autre chose, les coeurs brisés peuvent s'aider de formations, de vidéos mais aussi d'une gamme de livres au pris compris entre 2€ et 29€. Pour 59€ les 45 minutes, les clients bénéficient également de coachings téléphoniques spécialisés.

Antoine Peytavin l'a bien compris. Quand une personne est quittée, elle n'a pas envie d'entendre les sempiternels conseils familiaux : « un de perdu, dix de retrouvés ! ». Elle a envie de pouvoir hurler que son ex lui manque. Elle recherche du soutien et surtout, elle veut entendre que la reconquête est possible.

Les clés de la reconquête de son ex

Au cours de leur formation, ces nouveaux arrivants sur la marché de la reconquête apprennent qu'il n'est pas bon de supplier un ex et que le harcèlement n'a jamais permis à personne de reconquérir un amour perdu.

Évidemment, tous les ex ne sont pas bons à récupérer. Mais cette période de reconquête est aussi mise à profit pour relever la tête, se reconstruire et reprendre confiance en soi. Ainsi, chaque jour, JRME (abréviation de jerecuperemonex, NDLR) voit fleurir son lot de petits miracles, 10 000, selon Antoine Peytavin. Les plus malchanceux, quant à eux, apprennent à tourner la page et se reconquièrent eux même.

Rome ne s'est pas construite en un jour et pour reconquérir son ex, mieux vaut s'armer de patience ! Les clients de JRME l'ont bien compris.