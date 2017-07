Rentrée 2017-2018, faites face à la rentrée administrative !

Notre kit de survie des démarches administratives pour la rentrée 2017-2018 !

L'été est arrivé et avec lui le moment, tant attendu par des millions de travailleurs, de prendre un moment de repos bien mérité. Les vacances sont organisées, mais avant de partir, il est temps de vous préparer pour la rentrée 2017-2018 ! Nous vous proposons un kit de survie des démarches administratives, pour vous renseigner sans plus tarder.

Les informations pour une rentrée scolaire étudiante réussie

Il est important de se décharger de toutes les démarches administratives avant la reprise des cours pour bien commencer la rentrée 2017-2018. Pour cela, voici quelques éléments auxquels faire attention.

Pour être bien couverts, les étudiants doivent avoir une sécurité sociale étudiante, une mutuelle complémentaire, et un médecin traitant.

Le médecin traitant doit normalement être votre médecin de référence, les consultations auprès de lui vous seront davantage remboursées, c'est pourquoi il est important d'avoir un médecin traitant dans votre ville en complément de votre médecin de famille si vous avez déménagé pour vos études.

Ne passez pas à côté des aides dont vous pourriez bénéficier dès la rentrée 2017-2018 ! Faites une demande d'aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF). Il vaut mieux que vous fassiez vos demandes de bourse le plus tôt possible : évitez de vous mettre en difficulté financière à cause d'un retard d'inscription.

Avez-vous déménagé ?

Que serait un kit de survie des démarches administratives sans informations concernant votre déménagement ? CAF, Pôle Emploi, Service des impôts, compagnies d'assurance ou encore mutuelles, faites la liste des organismes à contacter pour être sûr que votre courrier arrive à votre nouvelle adresse. Nous vous rappelons que vous devez aussi avoir une assurance habitation d'ici la rentrée scolaire.

Une bonne rentrée administrative commence par votre inscription sur les listes électorales si vous avez déménagé. Le moment venu, vous trouverez plus commode que votre point de vote soit à quelques pas de votre appartement. Pour les étudiants étrangers, vous devez demander à avoir ou à renouveler votre carte de séjour étudiante pour la rentrée 2017-2018.

Demandeurs d'emploi : ne passez pas à côté des offres de la rentrée

Inscrivez-vous à Pôle Emploi

Si vous ne l'êtes pas encore, inscrivez-vous sur le site de pôle-emploi pour la rentrée 2017-2018, et déclarez tous les mois votre situation professionnelle. C'est une étape importante de votre rentrée administrative, cela vous permettra d'avoir un statut mis à jour, et de percevoir vos éventuelles indemnités de chômage. Si vous ne le faites pas, vous serez radié de la liste des demandeurs d'emploi et ne toucherez plus d'allocations.

Préparez-vous à démarcher les employeurs

Ce kit de survie des démarches administratives vous met en garde : la rentrée scolaire est un moment d'embauche ! Demandez un rendez-vous avec votre conseiller pour faire le point, travailler sur votre CV, votre lettre de motivation, etc.

Faites-vous aider pour mieux cibler les entreprises et les métiers qui correspondent à votre profil, vous pourrez ainsi démarcher dès la fin des vacances. Plus vous serez actif et prêt à toute éventualité, meilleures seront vos chances de décrocher une place.

Transports : les conseils pour que tout roule pour vous

Avant la rentrée 2017-2018, comptez vos points !

Le risque d'avoir une contravention augmente avec les vacances : vous n'êtes pas sur les routes que vous connaissez, vous faites plus de kilomètres, vous avez envie d'arriver plus vite... La première des démarches administratives à réaliser, est de consulter en ligne le nombre de points qu'il vous reste.

Vous n'avez plus que 6 points, voire moins ? Passez un stage de récupération de points afin de prévenir les éventuels PV à venir. Une information intéressante de notre kit de survie des démarches administratives : vous pouvez payer moins cher vos amendes en les réglant en ligne.

Voyageurs des transports en commun : pensez à renouveler votre abonnement

Que vous preniez le bus, le métro, le train ou même le bateau, n'oubliez pas de mettre à jour votre abonnement le plus tôt possible pour ne pas tomber dans la période où tout le monde envoie son dossier en même temps ! Il faut qu'à la rentrée 2017-2018, vous soyez assuré d'avoir une carte d'abonnement à jour !

Les démarches administratives pour avoir tous ses documents à jour

Profitez de la rentrée 2017-2018 pour faire les démarches administratives que vous oubliez de faire habituellement. Pourquoi ne pas faire chaque année de ce temps estival le moment de votre rentrée administrative ?

Voici une liste de documents à renouveler régulièrement, assurez-vous que vos papiers sont tous conformes d'ici la rentrée scolaire :

Votre carte nationale d'identité (CNI), ou un passeport, ou même un titre de séjour,

Le livret de famille, la copie ou l'extrait de votre acte de naissance pour chaque membre de la famille, les actes de reconnaissance de vos enfants, le contrat de mariage ou la convention de pacs, le jugement de divorce, le jugement d'adoption, etc...,

Les éventuels dons, testaments, procurations, extraits de casier judiciaire,

Votre carte vitale, votre carte mutuelle, votre carte d'invalidité, le carnet de santé et vos vaccinations à jour.,

Votre permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'assurance du véhicule (tous les conducteurs sont-ils assurés ?),

Justificatifs de domicile (facture d'eau, facture d'électricité ou de gaz, facture de téléphone et d'internet, titre de propriété, contrat locatif, etc.),

Votre avis d'imposition ou au contraire le certificat de non-imposition,

Votre quittance d'assurance,

Vos trois derniers bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, votre solde tout compte,

Tous vos diplômes.

Si vous êtes en possession de l'ensemble de ces documents à la rentrée 2017-2018, les démarches administratives que vous aurez effectuées au préalable vous permettront de répondre efficacement et rapidement aux demandes des organismes publics et privés lors de la rentrée administrative.

Soyez sûr que vous avez accès à vos documents les plus importants où que vous soyez, et conservez des copies numériques. Vous pouvez par exemple les stocker sur un disque dur qui vous sert de sauvegarde ou vous les envoyer par mail. Êtes-vous prêts ? La rentrée scolaire peut commencer !