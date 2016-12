Ydyle : une agence digitale haut de gamme !

Ydyle, une agence pointue à la hauteur des enjeux du web contemporain

Comment être à la hauteur des enjeux d'un univers dont les règles changent perpétuellement ? Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus ignorer les bénéfices d'une présence sur le web, même si elle base l'essentiel de son marché sur des boutiques physiques. Assurer sa visibilité sur les moteurs de recherche suppose de maîtriser des aptitudes diversifiées, que les agences traditionnelles de référencement ne peuvent plus englober.

De cette constatation est née Ydyle, une agence digitale qui agrège toutes les facettes d'une présence efficace sur Internet. Depuis 2010, Ydyle se propose d'offrir une vision à 360° sur le monde de la communication digitale, pour réunir en un seul endroit toutes les pièces du vaste puzzle de la stratégie web. Son fondateur, Andréa Bensaid, dresse un tableau de ce puzzle :

« La complexité du web exige que des experts aux compétences variées travaillent ensemble dans un but commun. Chaque talent dessine une marche pour grimper jusqu'au sommet de la visibilité sur la Toile. Mais Ydyle ne se contente pas de fabriquer des marches : elle est l'escalier tout entier. »

Des services pensés à 360°

Ydyle accompagne les entreprises dans leur stratégie web de A à Z, en mettant à disposition les talents de ses intervenants. Avec un avantage : le client a affaire à un interlocuteur unique pour toutes les questions liées à sa communication digitale, ce qui facilite les échanges.

Optimiser quelques contenus seulement ou jouer sur l'architecture de ses pages web n'est désormais plus suffisant. Il faut travailler sur l'ensemble de sa stratégie, concevoir son site et son marché comme un organisme complexe dont chaque organe doit fonctionner en bonne entente avec les autres.

On trouve ainsi, chez Ydyle, toute la gamme des services digitaux : prestations en développement web, graphisme, production de contenus, community management... en plus de l'agence SEO traditionnelle. Autant de leviers voués à un but unique : donner des ailes à votre communication digitale en trouvant le parfait équilibre entre ces différents ingrédients.

Une ligne de conduite inspirée par le haut de gamme

Pour autant, en quoi Ydyle se différencie-t-elle de tous les autres acteurs de ce domaine concurrentiel ?

« En misant sur un service haut de gamme, précise Andréa Bensaid. Beaucoup d'agences vont proposer un service de pointe dans un domaine précis, en sacrifiant le reste. Vous vous retrouvez alors avec un très beau site qui offre des contenus de pauvre valeur, ou avec un excellent blog que personne ne lit parce qu'il n'est pas valorisé sur les réseaux sociaux. Ydyle fait le pari de fournir un ensemble haut de gamme, validé par le travail d'une équipe d'experts. »

Pour y parvenir, pas de secrets : des profils compétents apportent leur expertise, écoutent le client, proposent des solutions.

« Comment pourrait-on ambitionner de mettre au point une stratégie de communication digitale pertinente et efficace, sans faire de la communication humaine la base de son travail ? »

La question d'Andréa reste en suspens. Mais la réponse est pleine d'évidence : ce serait impossible. Et « impossible » n'est pas Ydyle.