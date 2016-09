Allemagne : le transfert de données entre Facebook et Whatsapp interdit

L'Autorité de protection des données de la ville-Etat de Hambourg met un coup d'arrêt aux partages de données entre Facebook et Whatsapp, rachetée par le réseau social pour 20 milliards de dollars en 2014. Mardi, elle a interdit à Facebook de "rassembler et [d']enregistrer" les données des utilisateurs allemands de la messagerie.

Or, la décision de cette autorité, qui est installée dans la même ville que le siège allemand du réseau social, a valeur pour toute l'Allemagne. Son injonction administrative enjoint également à Facebook d'"effacer les données déjà transmises à l'entreprise via WhatsApp".

"L'injonction protège les données des quelque 35 millions utilisateurs de WhatsApp en Allemagne. Cela doit être leur décision s'ils souhaitent que leurs comptes soient liés à Facebook. Facebook doit pour cela leur demander au préalable l'autorisation. Cela n'est pas arrivé", a expliqué le chef de l'office Johannes Caspar.

Cibles publicitaires

Fin août, Whatsapp avait annoncé qu'elle modifiait la confidentialité des données des utilisateurs pour les partager avec sa maison-mère. Le but étant un meilleur ciblage publicitaire, et évidemment une augmentation des revenus liés à ce ciblage. Selon une porte-parole de Facebook interrogée par l'AFP, "Facebook respecte la loi de protection des données de l'UE. Nous allons faire appel de cette injonction et travailler avec l'autorité de Hambourg afin de répondre à ses questions et lever toute inquiétude".

(Avec AFP)