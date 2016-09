Altice veut mettre la main sur tout le capital de SFR

Le groupe de médias et télécoms Altice a annoncé lundi avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d'échange (OPE) visant à s'emparer des 22,25% du capital de l'opérateur SFR qu'il ne détient pas encore. Cette OPE, dont le but est, selon le communiqué d'Altice, "de simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité organisationnelle", s'effectuerait "sur la base de 8 nouvelles actions ordinaires Altice NV de catégorie A pour 5 actions SFR Group apportées".

"Les termes de la transaction proposée ont été approuvés à l'unanimité par les conseils d'administration d'Altice NV et de SFR Group, y compris par tous les administrateurs indépendants de SFR Group", précise le texte. "La transaction proposée, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016, est encore soumise à l'approbation de l'AMF et de l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers", souligne Altice. Cette OPE n'est par ailleurs soumise à aucun seuil minimum d'acceptation.

Diversification sur d'autres marchés

Dans le cas où l'ensemble des actionnaires de SFR accepteraient cette transaction, le nombre maximum d'actions Altice à émettre "représenterait 11,8% du nombre total d'actions ordinaires en circulation de catégorie A et de catégorie B d'Altice NV", détaille le communiqué. Parmi les avantages présentés aux petits porteurs SFR, figure "la diversification sur des marchés en plus forte croissance, structurellement porteurs et où Altice bénéficie d'un fort positionnement, notamment sur le marché américain", où il a notamment réalisé l'acquisition du câblo-opérateur Cablevision.

Le groupe de Patrick Drahi, basé a Amsterdam, a enregistré une baisse de 1,07% de son chiffre d'affaires entre janvier et juin à 11,72 milliards d'euros, sous l'effet principalement du recul des ventes de SFR qui a terminé le semestre avec une perte nette de 84 millions d'euros.

Cette annonce d'une OPE intervient dans un contexte social tendu chez l'opérateur, en raison d'un plan de départ volontaires de 5.000 personnes d'ici à 2019, soit environ un tiers des effectifs de SFR. Deux syndicats du groupe, la CGT et la CFE-CGC, appellent à la grève mardi pour protester contre ce plan.

(avec AFP)