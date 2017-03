Appel à la grève dans les boutiques SFR

Nouveau mouvement social chez l'opérateur au carré rouge. Les salariés de SFR Distribution, la filiale de SFR s'occupant des boutiques, sont appelés à faire grève et se rassembler samedi devant les points de vente dans plusieurs villes pour des revendications financières et portant sur les conditions de travail. Cet appel à mobilisation, à l'initiative des syndicats CGT, CFDT, Unsa, CFE-CGC et CFTC, intervient alors que le plan de départs volontaires engagé en septembre chez SFR Distribution (environ 3.700 salariés fin septembre, dont 3.000 en CDI) touche à sa fin, même si les salariés concernés n'ont pas encore tous quitté l'entreprise. Au total, 715 personnes, selon la CFDT, vont partir dans le cadre de ce PDV qui prévoyait la suppression d'un millier de postes.

Ce plan faisait lui-même suite à la réorganisation de la distribution, auparavant éclatée entre différentes sociétés (SFD, 5 sur 5, NC Numericable). Prime, rattrapage salarial, surcharge de travail, objectifs fixés "inatteignables", outils informatiques défaillants, mesures pour la sécurité en magasins: les griefs sont nombreux. Dans un communiqué, les syndicats demandent aussi un état des lieux des effectifs au 30 juin. La mise en place d'un nouveau plan de rémunération en février a entraîné un important manque à gagner en février et mars pour les vendeurs, dont certains "se retrouvent avec moins de 900 euros de salaire par mois pour 39 heures de travail par semaine", selon la CGT.

Les syndicats portaient aussi la demande d'une prime de 2.000 euros pour tous les ex-SFD qui, au contraire de leurs collègues venus de 5 sur 5 et NC Numericable, n'en ont pas bénéficié au moment de la réorganisation, selon la CFDT. Ils demandent maintenant que la prime de 1.800 euros finalement annoncée par la direction soit attribuée à tous, c'est-à-dire "aux populations terrain" et pas seulement aux salariés du siège et anciens responsables régionaux.

Différents rassemblements sont prévus. En Ile-de-France, ce sera devant l'espace SFR place de la République à Paris. En régions, des rendez-vous sont donnés à Beauvais, Lille, Rouen, Metz, Dijon, Reims, Saint-Brieuc, Nantes, Tours, Grenoble, Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux notamment.

(avec AFP)