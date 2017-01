Apple confirme son investissement de 1 milliard de dollars dans le fonds de SoftBank

[Article publié le 13 décembre à 12h33, mis à jour le 5 janvier à 11h50]

La firme de Cupertino veut en être. Apple a confirmé mercredi son investissement de un milliard de dollars dans le fonds technologique du géant japonais SoftBank Group. "Nous sommes persuadés que leur nouveau fonds va accélérer le développement de technologies pouvant être stratégiquement importantes pour Apple", a déclaré à Reuters Josh Rosenstock, porte-parole de la marque à la pomme croquée. Des rumeurs circulaient depuis mi-décembre, suite à une annonce du Wall Street Journal.

La holding de télécommunications japonaise a annoncé mi-octobre la création d'un fonds de 100 milliards de dollars (93 milliards d'euros), qui pourrait devenir l'un des plus importants fonds de capital-investissement au monde. SoftBank Group devrait le financer à hauteur de 25 milliards de dollars (22,6 milliards d'euros). Le fonds d'investissement public (PIF), premier fonds souverain d'Arabie Saoudite, investirait environ 45 milliards de dollars.

Apple veut garder un oeil sur les technologies émergentes

"Pendant la prochaine décennie, le fonds SoftBank Vision sera le plus grand investisseur du secteur des technologies", a promis Masayoshi Son, fondateur et président de SoftBank Group, au moment de l'annonce. C'est pourquoi Apple espère ainsi avoir une vision d'ensemble sur les technologies émergentes, assure le Wall Street Journal. Avec cette participation, le groupe de Tim Cook réalise son deuxième investissement majeur en moins d'un an. En mai, la firme de Cupertino a déjà investi 1 milliard de dollars chez Didi Chuxing, principal rival chinois d'Uber.

Apple et SoftBank Group entretiennent des relations depuis près d'une décennie, souligne le Wall Street Journal. Masayoshi Son, qui assure ne jamais sortir sans son iPhone, avait même déclaré "ne plus toucher un PC". En 2008, les deux marques avaient conclu un accord pour que l'opérateur soit le vendeur exclusif de l'iPhone au Japon.

