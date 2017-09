Apple et Dell en bonne position pour racheter la division puces-mémoires de Toshiba ?

Les géants américains Apple et Dell, entre autres, font partie du consortium emmené par le fonds américain Bain Capital pour racheter au conglomérat japonais aux abois Toshiba sa filiale de puces-mémoires, selon un communiqué.

"Bain Capital a engagé des discussions avec Toshiba depuis le début de cette année et a proposé de racheter Toshiba Memory. La semaine dernière, Bain a révisé sa proposition et, en plus des membres originellement présents dans le consortium, ont pris place à bord une liste de partenaires stratégiques tels qu'Apple, Dell, Kingston et Seagate, qui vont apporter des fonds en signe de large support industriel à Toshiba", a expliqué le fonds dans ce document diffusé à la presse.