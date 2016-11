Apple : une association chinoise dénonce des problèmes de batterie sur les iPhone 6

L'iPhone 6 et 6S n'explosent pas, ils s'éteignent purement et simplement. La China Consumers Association (CAA) a fait remonter mardi des problèmes de batterie à Apple, rapporte Reuters. L'association demande à la marque à la pomme d'enquêter sur "un nombre considérable" de pannes, après avoir reçu des plaintes d'utilisateurs de ces deux modèles.

Les détenteurs de l'iPhone 6 et 6S voient leur smartphone s'éteindre brutalement, alors même que la batterie affichée est entre 50 et 60%. Ces coupures ont été remarquées à "température ambiante" ou dans des "environnements plus froids". Les utilisateurs rapportent qu'il est impossible de rallumer le téléphone sans le faire recharger.

L'association de consommateurs demande à Apple de déterminer ce qui cause l'arrêt automatique. Elle souhaite également savoir "comment la société traitera les plaintes et quelles mesures elle prendra", affirme China Daily, titre de presse contrôlé par l'Etat. La CAA espère une réponse dans dix jours. Apple n'a pas fait de commentaire pour le moment.

Baisse des ventes d'iPhone en Chine

Ce n'est pas les premiers déboires rencontrés par l'iPhone 6 en Chine. Mis sur le marché en octobre 2014, la Chine a failli interdire la vente de ce modèle en mai dernier. Le Bureau de la propriété intellectuelle de Pékin avait accusé Apple d'enfreindre un brevet en copiant le design d'un fabricant local.

La Chine est le deuxième marché de la firme de Cupertino, après les Etats-Unis. Tim Cook, directeur général d'Apple, rappelle régulièrement sa volonté de s'y développer. En août dernier, il a plaidé pour davantage d'investissement en annonçant la construction de son premier centre de recherche et développement dans la région... malgré la chute de ses ventes. En Chine, elles ont baissé de 25% pour le deuxième trimestre 2016. En avril, la marque a rapporté avoir vendu 51,19 millions d'iPhone dans le monde, soit 10 millions de moins qu'en 2015 pour son exercice de janvier à mars.

