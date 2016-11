Bouygues Télécom ne broie plus du noir

Il reprend des couleurs. L'opérateur de téléphonie Bouygues Telecom est repassé dans le vert sur les neuf premiers mois de l'exercice 2016, réalisant un bénéfice net de 57 millions d'euros sur la période, contre une perte de 50 millions un an plus tôt. Le groupe a aussi confirmé ses objectifs pour l'année en cours. Entre janvier et septembre, la filiale télécoms du groupe Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 6%, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en progression de 23,3% à 697 millions d'euros. "Bouygues Telecom continue d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats financiers portée par ses bonnes performances commerciales", s'est félicité le groupe dans un communiqué. Les ventes de l'opérateur progressent même de 7% sur le troisième trimestre, qui représente le cinquième trimestre de progression, souligne le communiqué.

Le résultat opérationnel de l'opérateur repasse également dans le vert, à 117 millions d'euros, contre une perte de 85 millions d'euros un an plus tôt, "après prise en compte de 65 millions d'euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en oeuvre du partage de réseau avec le groupe SFR et de 56 millions d'euros de plus-value liée à la cession de 230 pylônes à Cellnex", précise le communiqué. Bouygues Telecom s'est par ailleurs félicité d'un gain net de 770.000 abonnés mobile sur la période, dont 227.000 pour le troisième trimestre, qui lui permet de disposer désormais d'un parc clients de 12,7 millions d'abonnés au 30 septembre, dont 6,5 millions disposant d'un forfait très haut débit mobile (4G), précise le communiqué.

Augmentation des usages

La filiale télécoms du groupe Bouygues souligne par ailleurs une forte augmentation des usages en internet mobile, avec une consommation moyenne de 3,7 gigaoctets (Go) par mois, contre 2,3 Go un an plus tôt. L'opérateur a également annoncé une progression de son parc clients fixes, avec un gain net de 215.000 nouveaux abonnés sur les neuf premiers mois, dont 93.000 entre juillet et septembre, ce qui porte son total au-delà de la barre des 3 millions d'abonnés fixe au 30 septembre, dont 448.000 en très haut débit fixe.

Au titre des perspectives, Bouygues a confirmé les objectifs de sa filiale télécoms. Il espère un "retour à une croissance pérenne de son chiffre d'affaires et de ses résultats et maintient son objectif de marge d'Ebitda de 25% en 2017". La maison mère Bouygues anticipe environ 270 millions de charges non courantes sur l'exercice en cours, dont une partie sera liée à la mise en oeuvre du partage de réseau avec SFR pour sa filiale de télécoms.

(avec AFP)