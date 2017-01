CES 2017 : Samsung se rêve en champion de la maison connectée

Samsung a mis les petits plats dans les grands au CES de Las Vegas. Non seulement le géant sud-coréen s'est octroyé le plus gros stand du salon, immanquable, car situé en plein cœur de l'immense Las Vegas Convention Center, mais il a aussi profité de sa conférence de presse en mode show à l'américaine, pour annoncer une ribambelle de produits de nouvelles versions.

Histoire de faire oublier le désastre du Galaxy Note 7, dont les explosions à répétition ont conduit au retrait total du smartphone ? Probablement. Véritable épine dans le pied de Samsung, le sujet délicat a d'ailleurs été évacué très rapidement, dès les premières minutes de la conférence. « Nous allons annoncer dans quelques semaines les conclusions de notre enquête », a promis la marque. Avec l'espoir de mettre un point final à ce fiasco industriel à 10 milliards de dollars, et tenter de réparer l'impact négatif de cette affaire sur l'image de l'entreprise.

Ringardiser la concurrence avec une nouvelle technologie dans les téléviseurs, QLED

Car Samsung a de grandes ambitions, et voulait le faire savoir. Notamment dans la smart home de demain, la maison que les constructeurs espèrent intelligente et connectée (même si l'usage reste aujourd'hui embryonnaire). Ainsi, Samsung a profité du CES pour donner un coup de neuf à l'ensemble de ses produits et monter en gamme dans les téléviseurs, les écrans, l'audio et l'électroménager.

Dans la télévision tout d'abord, le sud-coréen a dévoilé une nouvelle technologie, baptisée QLED et intégrée dans sa nouvelle gamme de téléviseurs Q7, Q8 et Q9. L'objectif ? Ringardiser l'OLED de son concurrent LG, qui, jusqu'à présent, était considéré comme le nec plus ultra en terme de rendu des couleurs sur un écran. Comparaison à l'appui, Samsung a démontré un fort gain en qualité (même s'il est impossible de savoir si les images de l'OLED n'ont pas été légèrement enlaidies pour les besoins de la présentation...). Quoi qu'il en soit, Samsung revendique désormais « la meilleure qualité d'image du marché ».

Une seule télécommande pour tous les objets de la maison

Le géant de l'électronique a aussi musclé son jeu dans l'audio. L'entreprise a développé sa propre technologie propriétaire baptisée Ultra-high quality sound (UHQ), qui permettrait d'améliorer la qualité du son de manière inédite, en convertissant le son de n'importe quelle source audio en 32 bits, soit un gain important par rapport aux 8 et 24 bits habituels.

Enfin, Samsung fait également un effort pour simplifier la connectivité de ses différents objets, avec un lifting de sa télécommande Smart Remote et l'introduction d'un câble unique, Invisible Connection, afin de réunir de manière plus simple l'ensemble des périphériques connectés au téléviseur en utilisant une seule télécommande.

Sortir des gadgets pour rencontrer les usages

Ces innovations tendent vers un même but : placer Samsung comme la référence de demain en matière de maison connectée. « Nous voulons créer l'écosystème de référence de la maison en mettant la technologie au service de l'usage. Le temps de la simplification est venu », estime Stéphane Cotte, le vice-président de la division Consumer Electronics.

L'entreprise veut devenir la référence mondiale -en qualité et en simplicité d'usage- des deux produits « phares » de la maison : le téléviseur et... le réfrigérateur, qui sont, d'après Stéphane Cotte, les « points d'entrée » de la connectivité de la maison, car ce sont les deux seuls objets disposant d'une surface assez importante pour y intégrer un écran servant à piloter tous les autres objets. Dix nouveaux modèles (!) ont été présentés au CES, tous fonctionnant avec le système d'exploitation Family Hub 2.0 et son application dédiée.

Ainsi, après avoir renforcé ses positions en 2016 dans le lavage (la part de marché de Samsung dans les ventes de machines à laver a grimpé à 11,5% en France en 2016), la firme veut percer de la même manière dans l'électroménager encastrable en 2017 et 2018, tout en poursuivant sa montée en gamme dans les écrans. Avec un credo : fonctionner au sein d'un écosystème ouvert, compatible avec la plupart des autres marques et systèmes d'exploitation du marché.