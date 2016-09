Comment Atos profite de l'Obamacare

Si l'Obamacare a permis a plusieurs millions d'américains de bénéficier d'une assurance santé, elle a eu d'autres effets moins connus. Comme le rappelle le Wall Street Journal, cette réforme de Barack Obama a créé une disruption massive dans le monde hospitalier en apportant une série de nouveau codes pour décrire les maladies et les blessures en créant une nouvelle version du classement international des maladies (ICD-10). En clair, l'Obamacare change la manière dont les hôpitaux fonctionnent notamment au niveau de leur système informatique.

Et ce changement, véritable casse-tête pour les établissements américains, enthousiasme le dirigeant, puisque son groupe propose justement des systèmes d'automatisation.

"Le secteur de la santé est intéressant car il est très ouvert et compétitif. Il n'y a pas encore de standard comme dans l'industrie ou la finance, et il existe une multitude de solutions informatiques dédiées à la santé, souvent disparates. Nous visons à émerger au sein de ce secteur avec des systèmes d'automatisation complets et innovants, d'abord aux Etats-Unis, puis au niveau mondial", lance Michel-Alain Proch.