Des sorties de classe dans un Apple Store ? C'est possible

Apple déborde d'idées pour sensibiliser les consommateurs à ses produits dès le plus jeune âge. Comme l'a repéré France Info, le site de la firme américaine propose des "sorties de classe à l'Apple Store". Comme l'explique le descriptif, ces sorties "s'adressent aux élèves et aux enseignants du primaire et du secondaire".

En quoi consistent ces visites ? Apple propose différents thèmes, tel que le "marketing numérique" défini comme suit : "Les élèves apprendront à mêler force de persuasion et savoir-faire en design pour réaliser des projets numériques". Le tout, évidemment, en manipulant des tablettes et ordinateurs de la marque. Les enseignants ne sont pas oubliés, puisqu'ils auront le privilège de découvrir "comment l'iPad, associé à des contenus de l'App Store, de l'iBooks Store et d'iTunes U, peut devenir un vrai plus pour l'apprentissage en classe."

Respect de la neutralité du service public

Cette stratégie marketing a évidemment fait réagir certains syndicats enseignants. Sur son blog, Paul Devin, syndicaliste FSU et inspecteur de l'Education nationale dénonce une instrumentalisation de l'éducation. Il rappelle que le principe de neutralité "interdit aux agents de la fonction publique d'user de leurs missions pour défendre des intérêts particuliers et d'évidence la proposition d'Apple obéit aux intérêts particuliers d'Apple".

Interrogé par France Info, Apple se défend d'avoir une "visée commerciale" avec ces sorties de classes, assurant que "les vendeurs se contentent d'aider les élèves à réaliser un projet pédagogique". Pourtant, dans son argumentaire pour attirer les enseignants et leurs élèves, la firme explique qu'"à l'issue de la séance, les élèves auront compris à quel point les produits Apple peuvent leur ouvrir le champ des possibles". Si ce n'est pas du marketing déguisé, cela y ressemble très fortement...