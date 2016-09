À 40 ans, Acer ne voit pas son avenir sans PC

"40 ans, c'est long dans l'informatique." En lançant la conférence de presse anniversaire d'Acer à Paris mardi 20 septembre, Emmanuel Fromont, président de l'entreprise taïwanaise pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), a résumé le sentiment de beaucoup. Pour Acer, ce sont surtout les dernières années qui ont dû paraître une éternité mais malgré une période difficile, le taïwanais ne se voit pas ailleurs que sur le marché du PC et a développé de nouvelles gammes pour séduire de nouveaux segments, désireux de "donner des raisons d'acheter de nouveaux PCs".

De la deuxième à la cinquième place mondiale

À l'image de plusieurs acteurs du secteur (dont son concurrent HP), l'entreprise taïwanaise a annoncé fin mars la scission de ses activités en deux groupes : l'un consacré au développement des produits informatiques, l'autre au service de cloud, d'objets connectés et d'e-business. L'opération a pour but d'optimiser chacun des modèles économiques et surtout de sortir la nouvelle entreprise de l'ombre du cœur de métier. Réalisant près de 90% de son activité sur ce marché, Acer a été particulièrement touché par le déclin des ventes depuis 2011 et la disparition du segment Note Book sur lequel il était leader : en cinq ans, son chiffre d'affaires a reculé de 58%. Depuis son plus haut atteint le 11 janvier 2010, l'action Acer a perdu plus de 85%, s'échangeant désormais à 14,80 nouveaux dollars taïwanais (0,41).

Graphique interactif. Survoler pour plus de détails.

Les effets du vaste plan stratégique lancé en 2013 montrent toutefois leurs effets et le groupe affiche un bénéfice net depuis 2014, après trois années dans le rouge. Et ce alors qu'Acer n'est plus que la cinquième entreprise du marché mondial en nombre d'unités vendues avec 7,1% de parts de marché (chiffres IDC sur l'année 2015), après avoir été un temps deuxième. La confiance des investisseurs est également revenue ces derniers mois, permettant à l'action de prendre 27,16% depuis le début de l'année.

Réalité virtuelle, gaming et mobilité

La croissance, Acer compte aller la chercher dans de nouveaux segments, misant notamment sur la progression de la valeur de ses produits et moins sur leur quantité. Après avoir lancé la gamme Predator destinée aux "gamers" en 2015 - marché en croissance qui représente pour Acer 3% du volume des ventes mais 6% de la valeur -, le groupe compte sortir avant la fin de l'année deux autres gammes complètes dédiées à la mobilité, segment porteur en pleine croissance : Swift, des PC portables ultra-fins et Spin, des convertibles (PC + tablette) polyvalents. Si les modèles haut de gamme seront les premiers mis en vente (le Swift 7 sera commercialisé 999 euros dès octobre et il faudra compter 1.299 euros pour le Spin 7), des versions moins performantes et destinées notamment aux étudiants viendront compléter l'offre dans les mois suivants.



Les nouveaux PC d'Acer Swift 7 et Spin 7. Crédits : Acer. Montage : La Tribune.

Autre relais de croissance : la réalité virtuelle. Là où certaines entreprises tentent de séduire le grand public, Acer est conscient que ce marché est pour l'heure quasi-inexistant - le marché ne devrait peser qu'un milliard de dollars en 2016 (dont 700 millions pour les équipements), selon les projections du cabinet Deloitte.

"Le concept n'est pas encore mainstream, la technologie manque d'applications et n'est pas encore prête pour des expériences de plusieurs heures. On ne peut même pas encore parler d'early adopters (adoption précoce). Cela ne justifie pas d'investissements", a estimé Emmanuel Fromont, interrogé sur le sujet par La Tribune.

Pour l'heure, le constructeur taïwanais préfère porter son attention sur les professionnels avec du haut de gamme pour ensuite décliner son offre, le temps que la réalité virtuelle se répande. Acer a ainsi entamé fin août le processus de livraison à IMAX des premiers casques VR créés en collaboration avec le concepteur de jeux suédois Starbreeze et destinés à un parc d'attraction de réalité virtuelle à Los Angeles.

| Lire Samsung lance un parc de réalité virtuelle, entre attractions et promotion

Un sac à dos VR destinés aux professionnels est également en préparation pour l'année prochaine, a confirmé Emmanuel Formont, mais aucune caractéristique technique ou date de sortie n'a été communiqué. Acer n'est toutefois pas le seul constructeur à vouloir développer cet outil.

>> Lire aussi La réalité virtuelle veut se libérer des PC traditionnels