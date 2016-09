Comment savoir si son Samsung Galaxy Note n'est pas défectueux ?

Samsung a débuté le programme de remplacement de tous les smartphones vendus. Pour le moment, le constructeur signal que seulement 0,1% des smartphones vendus concernés.

"Les produits concernés par la batterie problématique ne comptent que pour 0,1% du volume des ventes. Le problème peut être résolu simplement en changeant la batterie, mais nous allons trouver des mesures convaincantes pour nos consommateurs", avait déclaré une source anonyme travaillant chez Samsung à l'agence sud-coréenne Yonhap News, quelques heures avant que le rappel ne soit annoncé.

D'après le site d'information The Verge, il existe un contrôle simple pour savoir si son Samsung n'est pas dangereux :

vérifier la présence d'un petit carré noir près du code-barre en bas à droite ;

la lettre « S » en bleu ("S"pour "SAFE") est également collée sur l'emballage.

L'autre méthode consistant à vérifier sur le site de Samsung le numéro International Mobile Equipment Identity (IMEI) est aussi infaillible, mais beaucoup moins facile pour l'utilisateur lambda. Avec le "carré noir" et le "S", on a l'information immédiatement.

Un rappel coûteux

Le premier constructeur mondial de smartphones a affirmé la semaine dernière qu'il échangerait tours les Galaxy Note 7 commercialisés sur dix marchés, aux États-Unis et en Corée du Sud notamment, une opération très coûteuse pour la société qui comptait sur cet appareil pour doper ses ventes alors que son principal concurrent, Apple qui a lancé une nouvelle gamme d'iPhone mercredi dernier. Des utilisateurs ont en effet rapporté que leur Galaxy Note 7, un modèle lancé il y a à peine plus de deux semaines et vendu 988.900 wons (près de 800 euros) en Corée du Sud, avait pris feu alors qu'ils le rechargeaient.

Le Galaxy Note 7 devait être lancé début septembre en France, mais sa commercialisation a été suspendue. Samedi, les autorités aériennes et plusieurs compagnies ont interdit l'utilisation et le rechargement des Galaxy Note 7 dans les avions.