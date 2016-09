iPhone 7, Apple Watch 2 : suivez le keynote d'Apple en direct dès 18h30

Apple devrait rafraîchir mercredi sa gamme d'iPhone et peut-être mettre à jour sa montre connectée en prévision des fêtes de fin d'année. La mise à jour de l'iPhone est d'autant plus surveillée cette année que, pour la première fois depuis la sortie de la première version de l'appareil en 2007, les ventes viennent de reculer durant deux trimestres consécutifs. Vu l'énorme poids du smartphone dans les résultats d'Apple, cela ampute aussi son chiffre d'affaires et ses bénéfices, de respectivement 15% et 27% sur le trimestre clos fin juin.

En attendant le prochain hit

Le groupe de Cupertino a beau ne s'adjuger qu'environ 12% du marché mondial des smartphones contre 22% pour son grand rival Samsung, selon les estimations pour le deuxième trimestre du cabinet IDC, ses nouveaux modèles restent très attendus par ses fans et suscitent des spéculations depuis déjà plusieurs mois. Le groupe sud-coréen paraît mieux résister, puisqu'il a réussi à augmenter ses ventes grâce au lancement au printemps de deux nouveaux modèles phares, les Galaxy S7 et S7 Edge. Il pourrait souffrir au second semestre de la vague d'explosions de batteries sur un autre nouveau modèle, le Galaxy Note 7, dont il a dû rappeler des millions d'exemplaires.

Alors, soyez au rendez-vous mercredi 7 septembre à partir de 18h30 pour le LIVE Apple avec ORLM.