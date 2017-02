En Haute-Garonne, le très haut débit passera aussi par la 4G fixe

Sur le papier, le plan France très haut débit vise à apporter un Internet ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022. Mais si cet objectif temporel est défendu bec et ongles par Axelle Lemaire, la secrétaire d'Etat au numérique et à l'innovation, beaucoup l'estiment pour le moins optimiste. A commencer par la Cour des comptes, qui, dans un rapport récent, a jugé cet objectif inatteignable. Dans le Doubs, par exemple, l'achèvement du déploiement de la fibre optique dans les zones rurales autour de Besançon est prévu pour 2024.

Dans l'intervalle, certains foyers situés dans les campagnes devront se débrouiller avec un ADSL vieillissant et parfois de piètre qualité. En outre, si le plan prévoit d'apporter la fibre optique à 80% de la population, il en restera de toute façon 20% à couvrir via d'autres technologies, moins coûteuses et plus faciles à mettre en place. Parmi ces solutions, transitoires ou plus pérennes selon les territoires, on trouve le satellite, l'ADSL amélioré, le Wimax. Mais aussi la 4G à usage fixe.

« Une solution de transition »

C'est notamment cette dernière solution qui a été choisie en Haute-Garonne, en dehors de Toulouse, pour apporter au plus vite un Internet digne de ce nom à certains foyers. Et ce, en attendant d'accéder à la fibre optique, dont les déploiements dans les campagnes devraient s'achever en 2030, selon le Schéma directeur d'aménagement numérique (SDAN) local. Pour ce faire, l'opérateur Altitude infrastructure vient de lancer le déploiement d'un réseau 4G fixe. D'ici début 2018, il couvrira, selon le groupe, quelques 37.000 foyers et entreprises qui ne disposent aujourd'hui que d'un très faible débit « inférieur à 4 Mb/s ».

D'après Davic El Fassy, PDG d'Altitude Infrastructure, cette technologie constitue « une solution de transition intelligente, économiquement et techniquement, vers le très haut débit ». « Elle permet de ne pas attendre l'arrivée de la fibre optique, qui pourra prendre entre 5 à 10 ans selon les territoires », rappelle-t-il.

Bouygues Telecom et sa box 4G

L'initiative fait écho à celle de Bouygues Telecom. Fin janvier, l'opérateur de Martin Bouygues a lancé une box 4G dans certains territoires où l'ADSL est lent, et où l'arrivée de la fibre n'est pas pour demain. Avec, bien sûr, l'objectif de grappiller des parts de marché à Orange, l'opérateur historique étant très présent dans les campagnes. D'après Olivier Roussat, le PDG de Bouygues Telecom, 7 millions de foyers sont aujourd'hui éligibles à sa nouvelle offre. Sachant qu'il compte atteindre les 10 millions d'ici à la fin de l'année, avec l'extension de sa couverture mobile.