Etats-Unis : Apple promet 1 milliard de dollars pour l'industrie de pointe

Apple dit "oui" à la technologie "Made in USA". "Nous créons un fonds consacré à l'industrie de pointe, dans lequel nous mettrons dans un premier temps un milliard de dollars", a annoncé mercredi Tim Cook, PDG d'Apple, dans un entretien sur CNBC. Le premier investissement devrait être rendu public courant mai, a poursuivi Tim Cook. Le fabricant d'iPhone envisagerait aussi de financer des programmes pour enseigner le code informatique afin de permettre la création d'applications - les détails devraient être annoncés d'ici cet été.

Le patron d'Apple décrit cette initiative comme un cercle vertueux, "car si nous pouvons créer de nombreux emplois manufacturiers, ces derniers créeront davantage d'emplois autour d'eux parce que vous avez un secteur de services qui se construit". Apple est le dernier acteur de la Silicon Valley à annoncer des investissements aux Etats-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Le président américain, qui souhaite réindustrialiser le pays, a proposé d'instaurer une taxe de 45% sur les produits importés de Chine. Selon le think tank Economic Policy Institute, les Etats-Unis ont perdu 5 millions d'emplois manufacturiers entre janvier 2000 et décembre 2014. En janvier, Amazon a déclaré vouloir créer 100.000 emplois sur le sol américain quand Intel a dévoilé, début février, un investissement de 7 milliards de dollars.

Apple revendique la création de 80.000 emplois directs

La marque à la pomme est régulièrement visée par les sorties protectionnistes de Donald Trump. "Je vais forcer Apple à produire ses ordinateurs et ses iPhone sur nos terres, pas en Chine." Avant de déclarer, en mars dernier, lors de sa campagne présidentielle: "En quoi ça nous aide qu'ils produisent en Chine ?" Mi-novembre, des rumeurs circulaient quant au rapatriement sur le sol américain d'une partie de la production d'iPhone, largement réalisée en Chine.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de la société en février, Apple faisait valoir une dépense de 50 milliards de dollars en 2016 avec ses fournisseurs américains, dont 3M Co et Corning Inc, qui a des lignes de production au Texas et en Californie. La firme de Cupertino dévoilait ce montant pour la première fois, souligne Reuters. Sur son site internet, Apple ne manque pas de souligner qu'il génère 2 millions d'emplois aux Etats-Unis. Parmi eux, 80.000 emplois sont des emplois directs - contre seulement 5.000 en 1998 lors du lancement du iMac.