Fin de la grève à iTélé après 31 jours de bras de fer

Trente-et-un jours. Le conflit social le plus long de l'histoire de l'audiovisuel depuis 1968 a pris fin, mercredi matin. Après plus de quatre semaines de bras de fer avec la direction de la chaîne et le groupe Canal +, à propos de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur les ondes puis pour réclamer des garanties en matière d'indépendance éditoriale, les salariés d'iTélé ont voté à l'unanimité moins deux abstentions en faveur de la reprise du travail.

"La société des journalistes d'iTELE, digne et debout, appelle à la reprise du travail dès que le protocole d'accord (avec la direction, NDLR) sera signé", a tweeté la société des journalistes peu après midi.

La Société des journalistes d'iTélé, digne et debout, appelle à la reprise du travail, dès que le protocole d'accord sera signé. — SDJ iTélé/Canal+ (@SDJiTele) 16 novembre 2016

Son appel a été entendu. Il a été accepté à l'unanimité. — SDJ iTélé/Canal+ (@SDJiTele) 16 novembre 2016

Alors que de nombreux journalistes, dont des figures de la chaîne, avaient déjà annoncé leur départ au court du mois de mouvement, 25 nouvelles personnes ont décidé de quitter iTélé mercredi.

(Avec agences)