Fonds Apple : 200 millions de dollars pour le fabricant d'écrans Corning

Apple a choisi un fidèle. La firme à la pomme va investir 200 millions de dollars chez Corning, fabricant d'écrans et partenaire d'Apple depuis 2007. C'est son premier investissement depuis la création début mai d'un fonds d'un milliard de dollars, dédié à l'industrie de pointe américaine. Corning est "l'un des fournisseurs de longue date d'Apple", a déclaré dans un communiqué publié vendredi Jeff Williams, chef d'exploitation chez Apple. "Ce partenariat a commencé il y a 10 ans avec le tout premier iPhone, et aujourd'hui, chaque client qui achète un iPhone ou un iPad n'importe où dans le monde touche un verre qui a été développé en Amérique", poursuit le communiqué.

Produire du verre "plus fin et polyvalent" pour Apple

Cet investissement devrait permettre à Corning de plancher sur la production d'un "verre plus fin et plus polyvalent" pour les produits existants d'Apple - comme les iPhone et les iPad - et pour des applications dans les tuyaux de la firme de Cupertino - comme des lunettes connectées pour la réalité augmentée. Le fabricant d'écrans devrait aussi développer son unité de production à Harrodsburg (Kentucky), selon le New York Times. Dans le cadre de sa "collaboration" avec Apple, Corning a déjà crée "près de 1.000 emplois aux Etats-Unis en R&D, emplois industriels et en fonction supports, dont 400 à Harrodsburg."

Le patron d'Apple, Tim Cook, a décrit ce fonds comme un cercle vertueux lors de sa création, "car si nous pouvons créer de nombreux emplois manufacturiers, ces derniers créeront davantage d'emplois autour d'eux parce que vous avez un secteur de services qui se construit". Sur son site Internet, Apple ne manque pas de souligner qu'il génère 2 millions d'emplois aux Etats-Unis. Parmi eux, 80.000 emplois sont des emplois directs - contre seulement 5.000 en 1998 lors du lancement du iMac.