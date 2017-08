Galaxy Note 8 : Samsung dévoile le smartphone le plus cher de l'histoire

Faire oublier le fiasco du Galaxy Note 7 et concurrencer l'iPhone 8 prévu pour septembre. Voilà les deux missions du Galaxy Note 8, le smartphone haut de gamme de Samsung disponible à partir du 15 septembre. Pour se l'offrir, il faudra casser sa tirelire puisqu'il sera vendu à partir de 1.009 euros... Un record pour un smartphone Samsung. A titre de comparaison, le Galaxy Note 7 avait été commercialisé pour 859 euros en août 2016 et l'iPhone 7 pour 909 euros en entrée de gamme.

La firme sud-coréenne a présenté son dernier produit en grande pompe lors d'une conférence de presse ce mercredi à New York :

■ Un écran géant de 16 cm

Pour l'écran du Galaxy Note 8, Samsung s'est appliqué son propre slogan, "Do bigger things". Le smartphone est doté d'un écran de 6,3 pouces (16 centimètres) recouvrant la quasi-totalité de l'appareil - contre 5,8 pouces pour le Galaxy S8. Avec un bord légèrement incurvé, "c'est l'écran le plus grand jamais réalisé pour un smartphone de la gamme Note", s'est félicité sur scène Justin Denison, vice président et responsable de la stratégie. Conséquence : le bouton d'accueil sera directement intégré à l'écran tactile. Le smartphone sera doté de 6 GB de mémoire vive, avec la possibilité d'ajouter 256 GB de mémoire.

More storage. Like up to 256 GB more. So stop deleting your favorite apps and photos with the #GalaxyNote8. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/7aUXdXdEir — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 23 août 2017

■ Double capteur photo

Samsung a placé la photo comme un élément central de sa présentation. Et pour cause : le Galaxy Note 8 est doté d'un double capteur photo, permettant d'avoir un angle large et un zoom plus important. Il est également équipé d'une stabilisation optique, pour les photos en mouvement mais aussi les vidéos. L'occasion pour Samsung de tacler son concurrent Apple en montrant des tests comparatifs entre le Galaxy Note 8 et l'iPhone 7, sorti il y a plus d'un an. Enfin, le smartphone est doté d'une nouvelle fonction, baptisée "live focus". Celle-ci permet de faire la mise au point sur le sujet principal, et de flouter l'arrière-plan de la photo.

#GalaxyNote8: The first smartphone—ever—with optical image stabilization in each camera for clear pics, on the move. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/OFE1PdJsu6 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 23 août 2017

■ Authentification biométrique

Digne des films de science-fiction. "Pour mieux protéger ses données", le Galaxy Note 8 pourra être débloqué grâce à la reconnaissance faciale, aux yeux ou encore aux empreintes digitales. Pour les utilisateurs attachés au code pin traditionnel, l'option reste disponible.

■ Bixby, l'assistant virtuel

Le Galaxy Note 8 sera équipé de l'assistant virtuel Bixby, un système de commande vocale semblable au Siri d'Apple. Il permet de programmer et réaliser rapidement des tâches définies sur le smartphone. Par exemple, si l'utilisateur est passionné de photo gastronomique, il peut décider de créer une commande rapide pour prendre des photos de ses plats préférés. Ainsi, en disant "photo de nourriture" au Galaxy Note 8, celui-ci va automatiquement ouvrir l'application de l'appareil photo, choisir le mode "nourriture", prendre la photo et l'enregistrer directement dans sa galerie photo - sans que l'utilisateur n'est un seul clic à faire. L'assistant virtuel Bixby est uniquement disponible en anglais pour le moment.