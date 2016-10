Google renonce au rachat de Twitter, le titre chute en Bourse

Un prétendant de moins, voire deux. Google (groupe Alphabet) ne soumettra pas d'offre pour racheter Twitter, a rapporté mercredi soir le site Recode, une information qui a fait chuter le titre du site de micro-blogging dans les transactions électroniques à Wall Street. Recode, qui cite des sources non identifiées, ajoute qu'Apple ne sera probablement pas non plus intéressé.

Twitter a dit à ses repreneurs potentiels qu'il cherchait à conclure les négociations en vue de sa cession avant la publication de ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, selon des sources proches du dossier.

Une croissance en berne

Salesforce est sur les rangs tandis que qu'Alphabet et Walt Disney ont aussi envisagé de présenter des offres, ont-elles précisé. Dans les échanges d'après-Bourse, l'action Twitter chutait de 9,21% à 22,58 dollars après avoir auparavant fini la séance régulière sur une hausse de 5,74% en réaction aux informations sur une vente rapide.

Malgré ses 313 millions d'utilisateurs actifs mensuels et son rôle reconnu comme vecteur de nouvelles, Twitter peine à générer de la croissance et des bénéfices.

(Avec Reuters)