IBM en recul malgré une stratégie réorientée

Les revenus tirés du cloud, de l'analytique et de la sécurité, autant de segments qu'IBM qualifie d'"impératifs stratégiques", ont augmenté de 16% à huit milliards de dollars durant le trimestre sous revue. Le chiffre d'affaires est également supérieur aux attentes, mais il reste en recul pour le 18e trimestre consécutif (-0,3% à 19,23 milliards de dollars). Le bénéfice net trimestriel a diminué de 3% à 2,85 milliards de dollars, mais le bénéfice d'exploitation par action, qui sert de référence à Wall Street, a atteint 3,29 dollars soit 5 cents de mieux que la prévision moyenne des analystes.

Les revenus du cloud ont totalisé 12,7 milliards de dollars sur les douze derniers mois, et ceux de l'ensemble des priorités stratégiques 31,8 milliards soit 40% du chiffre d'affaires du groupe.

Depuis le début de l'année, IBM souligne avoir réalisé plus de 12 milliards d'investissements dans des infrastructures, la recherche-développement et des acquisitions, tout en reversant quelque 6 milliards à ses actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions.

La confirmation de la promesse d'un bénéfice annuel par action d'au moins 13,50 dollars, en ligne avec la prévision du marché, n'a toutefois semblé vraiment convaincre les investisseurs. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, l'action du groupe perdait environ 3%.

Une stratégie réorientée vers les services en ligne

Le groupe, qui a entrepris un recentrage de ses activités ces dernières années, fait en revanche état d'une croissance de 16% dans les secteurs dont il a fait une priorité stratégique, à savoir les services dématérialisés en ligne, l'analytique, le mobile et la sécurité. C'est une accélération en comparaison avec le deuxième trimestre, où la progression avait été de 12%. Il revendique notamment un bond de 44% ce trimestre, après +30% sur les trois mois précédents, de ses revenus dans le "cloud".

"Nous continuons à investir là où nous voyons les plus grandes opportunités pour créer de nouveaux marchés et renforcer notre position de leadership dans l'informatique d'entreprise", a commenté le directeur financier d'IBM, Martin Schroeter.

Lors de la traditionnelle téléconférence explicative avec des analystes, il a longuement détaillé comment IBM misait en particulier sur son système d'intelligence artificielle en ligne Watson, qui a déjà beaucoup d'applications dans le secteur de la santé et dont il s'efforce désormais de renforcer les connaissances en matière de cybersécurité, ou encore en matière financière avec l'achat annoncé récemment de Promontory, une société de conseil spécialisée dans les problèmes de régulation financière.

Le groupe parie aussi sur la Blockchain, secteur où la finance voit globalement d'importantes opportunités pour améliorer la rapidité, le coût et la traçabilité des transactions. IBM est en train de bâtir "une plateforme complète pour la Blockchain" et dit déjà travailler avec plus de 300 clients pionniers dans ce domaine.

(Avec AFP)