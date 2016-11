ORLM : Surface Studio - Macbook Pro Touch Bar, qui innove le plus ?

Papier du 28 octobre 2016 - dernière mise à jour le 04/11/2016

Cette semaine, nous présentons le dernier ordi de bureau de Microsoft, le Surface Studio et le nouveau portable d'Apple, le Macbook Pro Touch Bar. Qui innove le plus ?

Une une nouvelle "guerre des portables" ?

Les deux groupes informatiques américains ont présenté cette semaine, et à un jour d'intervalle, leur vision de l'ordinateur professionnel portable haut de gamme.

Apple a annoncé jeudi un rafraîchissement de sa gamme d'ordinateurs portables MacBook Pro, avec entre autres une barre tactile au-dessus du clavier donnant accès à toute une série de fonctionnalités.

Cette nouvelle barre, baptisée "Touch Bar" et dévoilée lors d'une présentation au siège du groupe à Cupertino en Californie, remplace la rangée de touches de fonctions (F1, F2, F3...) des claviers traditionnels.

Elle peut se transformer en une rangée de boutons tactiles personnalisables et adaptés à l'application en cours d'utilisation sur l'écran: on y trouvera par exemple des boutons de navigation ou la liste de ses favoris quand on surfe sur internet avec Safari, des outils d'édition quand on veut retoucher des photos, ou encore un choix d'émoticônes quand on est écrit un message.

Apple précise que la Touch Bar n'est pas seulement compatible avec ses propres logiciels, mais aussi avec des applications conçues par d'autres entreprises.

"Apple a trouvé des adaptations intelligentes pour la Touch Bar en fonction du contexte, et il sera intéressant de voir comment les développeurs extérieurs vont l'utiliser -- il y a beaucoup de potentiel", a estimé Jan Dawson, analyste chez Jackdaw Research.

Après avoir testé la nouvelle fonctionnalité, Ben Bajarin, un analyste de Creative Strategies, a jugé qu'elle avait "beaucoup de sens pour certaines choses mais pas pour tout", ajoutant, lui aussi, que son usage par les développeurs serait crucial.

>> VIDEO Découvrez l'analyse (à chaud) de la fine équipe d'ORLM

Après de long mois d'attente, Apple se penche enfin sur le berceau de son ordinateur mythique. L'Apple Event dont le rideau va se lever dans quelques minutes à Cupertino devrait être l'occasion de dévoiler une toute nouvelle gamme de Mac.

Microsoft en conquête

Le groupe informatique ambitionne de rivaliser avec le Mac Pro d'Apple avec son tout premier ordinateur de bureau dévoilé mercredi soir, un appareil haut de gamme coûteux, mais conçu plus particulièrement pour les dessinateurs, les artistes et les professionnels de la création.

Le "Surface Studio" a notamment un très grand écran tactile à haute résolution de 28 pouces de diagonale (71 centimètres), qui peut s'incliner jusqu'à 20 degrés. Il peut s'utiliser avec un stylet numérique (Surface Pen) ainsi qu'avec un petit disque d'aluminium (Surface Dial) qui se pose sur l'écran et permet par exemple de changer la couleur avec laquelle on dessine sans avoir à lever le stylet de l'écran.

"Nous l'avons vraiment conçu pour les professionnels, il doit transformer la manière dont on travaille, dont on crée, aider à produire. Il est fait pour vous immerger dans le contenu que vous créez", a commenté Panos Panay, vice-président en charge des appareils chez Microsoft, en présentant le nouveau PC lors d'un événement organisé à New York. "Il a le meilleur écran, et il a de la classe", a-t-il affirmé.

Ces promesses ont un prix: le Surface Studio, qui se positionne clairement sur le haut de gamme, est proposé en précommande dans la boutique en ligne de Microsoft pour des tarifs allant de 2.999 dollars à 4.199 dollars selon les configurations.

L'appareil commencera à être expédié "en quantités limitées" courant décembre, "avec une plus large disponibilité début 2017", a précisé Microsoft.

Le groupe a aussi présenté mercredi une nouvelle version de son ordinateur portable, le Surface Book i7, décrit par Panos Panay comme "l'ordinateur portable le plus puissant qui existe sur le marché", avec entre autres une batterie capable de fonctionner pendant seize heures.

Il sera pour sa part disponible à partir de novembre avec un prix de base de 2.399 dollars (2.200 euros).

Microsoft a par ailleurs annoncé pour début 2017 une nouvelle mise à jour de son système d'exploitation Windows 10 ("Windows 10 Creators Update"). Elle permettra entre autres à ses utilisateurs de créer des objets en 3D, de les scanner, les imprimer ou les partager sur les réseaux sociaux, et sera disponible gratuitement pour les 400 millions de personnes ayant déjà installé Windows 10.

(Avec AFP, Reuters et ORLM)