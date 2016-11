DeepMind, l'IA de Google, veut triompher sur Stracraft II

Les jeux de plateau ne plaisent plus à DeepMind. Après avoir triompé au jeu de Go contre les champions européen et mondial, l'IA se lance dans une quête de victoire sur Starcraft II. L'entreprise aux 250 salariés, filiale de Google basée à Loindres, s'est associée avec l'éditeur Blizzard pour assouvir sa soif de victoire sur le jeu de stratégie en temps réel, annonce une note de blog publiée sur le site de DeepMind le 4 novembre.

Avec un premier opus sorti en mars 1998, le jeu Starcraft s'est rapidement fait connaître dans le monde entier, avant qu'une suite ne soit dévoilée en juillet 2010 sous le nom Star Craft 2 : Wings of Liberty, dont les ventes totales ont dépassé les 5 millions d'unités. Le jeu, dont le but est de détuire la base adverse dans un match en 1v1, met en avant trois espèces distinctes, qui ont chacunes leurs forces et faiblesses et des stratégies de jeu différentes : les Zergs (insectes modifiés), les Protoss (humanoïdes) et les Terrans (humains). Sa gestion en micro- et macro-management le rendent très apprécié des joueurs puisqu'il existe une vértiable expertise à acquérir au fil des parties. Très apprécié, le jeu a de par sa stature et via le streaming (diffusion de parties en direct) contribué à popularisé l'eSport, notamment grâce aux joueurs sud-coréens, pays où c'est une véritable institution. Sur la note de blog, les équipes de DeepMind soulignent d'ailleurs l'intérêt de StarCraft qui "procure un pont utile vers le désordre du monde réel".

Pour parvenir à faire jouer son intelligence artificielle, la firme a développé avec l'équipe de StarCraft II une API (interface de programmation) qui "supporte quelque chose de similaires des précédents bots programmés avec une interface "scriptée", permettant le contrôle programmé d'unités individuelle et un accès complet au jeu".

Le deep learning au cœur du défi

Propriété de Google depuis janvier 2014 - la firme de Moutain View a dépensé 400 millions de dollars -, DeepMind a progressivement gagné en puissance et en profondeur au fil des années. L'intelligence artificielle utilise l'apprentissage en profondeur (soit différentes techniques de deep learning) qui permet à la machine l'acquisition de connaissances de façon automatique et très rapide en lui "apprenant à représenter le monde", comme l'expliquait l'an passé au Monde Yann LeCun, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook à Paris et considéré comme l'un des inventeurs du deep learning.

"Avant, il fallait le faire à la main, expliquer à l'outil comment transformer une image afin de la classifier. Avec le deep learning, la machine apprend à le faire elle-même."

