HPE cède ses logiciels à Micro Focus pour 8 milliards de dollars

Le groupe américain Hewlett-Packard Enterprise (HPE), spécialisé dans les services à destination des entreprises, a annoncé mercredi soir qu'il cédait son activité dans les logiciels, ces derniers n'étant plus considérés comme faisant partie de son cœur de métier. La branche va fusionner avec la société britannique Micro Focus, pour une transaction estimée à 8,8 milliards de dollars.

Pour la patronne de HPE, et ex-patronne de HP, Meg Withman, cette intégration "créera l'une des plus grandes entreprises de logiciels dans le monde" et "garantira des niveaux d'investissement plus élevés sur des secteurs en croissance comme l'analyse de grandes quantités de données ou la sécurité".

Scissions successives

Cette nouvelle scission n'est pas la première de l'année pour d'HPE, elle-même déjà issue...d'une scission en 2015 avec Hewlett-Packard, devenu HP Inc et qui a gardé les activités historiques PC et imprimantes. En mai, HPE avait annoncé qu'elle se séparait de ses services informatiques à destination des entreprises, qui seront fusionné avec une autre compagnie américaine, CSC.

Pour HPE, qui ne pesait pratiquement rien en terme de part de marché dans les logiciels (1%), cette nouvelle cession à 8 milliards de dollars devrait lui permettre de récupérer une partie des lourdes pertes (9 milliards) subies après le rachat en 2011 de la société Autonomy, accusée après coup d'avoir truqué ses comptes, ce qui avait obligé HPE a déprécier sa valeur.

