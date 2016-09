Informatique : le dépeçage continue pour Hewlett Packard Entreprise

La cure d'amaigrissement continue pour Hewlett Packard Entreprise (HPE). Jeudi 8 septembre, l'ancien géant de l'informatique s'est séparé de ses activités dans les logiciels, qu'il considère comme ne faisant plus partie de son cœur de métier. L'opération prend la forme d'une joint-venture avec la société britannique Micro Focus.

Les deux groupes vont fusionner leurs activités logicielles dans une nouvelle co-entreprise dirigée par Micro Focus mais détenue à 50,1% par les actionnaires de Hewlett Packard Entreprise. Le montant de l'opération est évalué à 8,8 milliards de dollars (7,83 milliards d'euros), dont 2,5 milliards en numéraire. De quoi créer un nouveau poids lourd des logiciels autour de Micro Focus, capable de réaliser un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars, alors que HPE ne cessait de voir ses revenus baisser dans ce domaine, de 3,9 milliards de dollars en 2014 à 3,6 milliards en 2015.

Une profonde et spectaculaire réorganisation

Le "deal" se lit aussi comme la poursuite d'une réorganisation profonde, entamée à l'arrivée de Meg Whitman à la tête d'Hewlett Packard, en 2011. Confronté à la révolution numérique qui bouleverse le secteur informatique et qui ringardise certains de ses anciens fleurons, le mastodonte né en 1939 a décidé de se transformer radicalement pour survivre.

Ainsi, après plusieurs années d'une douloureuse restructuration, qui s'est manifestée par la suppression d'environ 55.000 emplois dans le monde, l'entreprise s'est scindée en deux entités distinctes en novembre 2015. D'un côté, HP Inc, qui regroupe les activités dans le PC et les imprimantes. De l'autre, Hewlett Packard Entreprise (HPE), qui regroupait tout le reste, c'est-à-dire les infrastructures, les logiciels, les services, le big data, le cloud, la sécurité et le mobile.

Alors que d'autres entreprises du secteur choisissent la voie de la consolidation par les acquisitions, à l'image de Dell, qui a bouclé la plus grosse fusion de l'histoire de l'informatique en mettant la main sur EMC pour 67 milliards de dollars, HPE revendique vouloir faire exactement l'inverse. "Notre stratégie est de devenir plus petits", expliquait Meg Whitman, la Pdg d'HPE et ancienne Pdg d'Hewlett Packard, en novembre dernier dans une conférence avec des analystes.

Son objectif : se séparer des activités historiques, comme les serveurs, pour assainir la situation financière de l'entreprise et se concentrer sur quelques secteurs d'activité en croissance, comme le stockage dans le cloud, les réseaux et les centres de données. Avec une philosophie : "small is beautiful":

"Le leadershing n'est plus dans la taille, mais dans la vélocité et dans l'agilité, pour ne pas passer à côté des évolutions du marché", confirmait en novembre dernier Gérald Karsenti, le Pdg de HPE France, à La Tribune.

La branche Services informatiques également coupée

Malgré la grande fusion de novembre 2015, HPE ressemblait toujours à un patchwork d'activités aux fortunes diverses. Restait, donc, à tailler encore, à la fois pour sauver les meubles et pour récupérer au passage du cash pour repartir de l'avant. Avant la scission de la branche Logiciels ce jeudi pour 8,8 milliards de dollars, HPE avait appliqué la même recette en mai dernier en annonçant la scission de ses services informatiques pour les professionnels.

L'opération, toujours en cours, devrait aboutir à une fusion avec la société américaine CSC d'ici à la fin du mois de mars 2017. Comme pour l'actuelle séparation, les actionnaires d'HPE conserveront 50,1% du capital de la nouvelle structure. La transaction visera là aussi à favoriser l'émergence d'un nouveau géant, avec 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et plus de 5.000 clients dans 70 pays, d'après les prospections des deux entreprises.

"Plutôt que de vouloir grossir à tout prix, HPE préfère se diluer, fusionner ses activités en décroissance avec d'autres acteurs, tout en conservant le contrôle capitalistique, et ainsi satisfaire ses actionnaires", résume un analyste interrogé par La Tribune.

D'autant plus que HPE récupère du cash dans la manœuvre. L'entreprise touchera 2,5 milliards de dollars en numéraire dans le deal avec Micro Focus, alors que le coût de l'opération est estimé à 700 millions de dollars. De quoi rattraper un peu le désastre de l'acquisition, en 2011, de la société Autonomy pour 10,3 milliards de dollars. L'année suivante, HP avait accusé ses anciens dirigeants d'avoir truqué ses comptes en vue de la survaloriser.

Les bénéfices nets s'envolent

Meg Whitman a prévenu : la restructuration d'HP et de HPE, autant stratégique que financière, est un chantier de longue haleine. Il faut donc attendre avant de voir si ce pari, aussi spectaculaire que douloureux pour les employés, sera payant.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise a publié ce jeudi des résultats trimestriels mitigés. Sur la période mai-juillet, correspondant au troisième trimestre de son exercice décalé, le chiffre d'affaires est en baisse de 6% sur un an, à 12,2 milliards de dollars. En revanche, les bénéfices nets s'envolent à 2,3 milliards, contre seulement... 224 millions il y a un an. L'entreprise sait également chouchouter ses actionnaires. Elle leur a reversé 1,5 milliard de dollars en dividendes et publie un revenu par action (la référence à Wall Street) en hausse de... 915%, à 1,32 dollar contre 0,13 dollar un an plus tôt.