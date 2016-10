Le marché du PC poursuit son déclin

Deux ans de baisse consécutifs. Jamais l'industrie PC n'a traversé une si longue période de déclin de son histoire. Les livraisons mondiales d'ordinateurs ont atteint 68,9 millions d'unités (-5,7%) lors du troisième trimestre 2016 -le huitième consécutif en recul donc-, selon des chiffres préliminaires publiés par le cabinet d'analyse Gartner. Le cabinet IDC chiffre les livraisons totales à 68 millions d'unités (-3,9%), soit légèrement mieux que ses projections initiales.

"L'extension de la durée de vie du PC causée par la surabondance d'appareils, et la faible demande des particuliers pour les PC au sein des marchés émergents" sont les "deux problèmes fondamentaux qui ont impacté les résultats du marché", explique Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner cité dans le communiqué.

Face au large choix d'appareils, le PC ne représente désormais plus une priorité pour la plupart des consommateurs, souligne Gartner, qui avertit que certains pourraient même décider de ne plus jamais surclasser leur appareil en optant pour un PC, bien que plus puissant.

Bientôt la fin de la domination de Lenovo ?

Dans ce contexte baissier, le leader mondial Lenovo a connu trois mois difficiles, ses livraisons chutant de 2,4% sur un an, à 14,434 millions d'unités (chiffres Gartner). Le constructeur chinois a fait toutefois mieux que la moyenne, ce qui lui a permis d'asseoir sa première place, grappillant 0,5 point de parts de marché, à 20,9%. Mais son avance s'est nettement réduite, d'autant que cela fait six trimestres que ses livraisons se réduisent, impactées par le ralentissement en Chine, son principal marché. Son premier compétiteur, HP, a de son côté enchaîné sur un deuxième trimestre de croissance, à 2,3% et revendique désormais 20,4% de parts de marché (contre 18,8% un an auparavant) grâce notamment à la stabilisation du marché de PC de bureau.

Cette rivalité relancée est vue d'un bon œil de la part de Loren Loverd, vice-présidente "Prévisions et suivis des PC Monde" au sein d'IDC :

"Les efforts de l'industrie pour mettre à jour les produits afin de tirer parti des nouveaux processeurs et systèmes d'exploitations, pour offrir une meilleure expérience informatique, [...] et pour accélérer les remplacements des PC ont été critiques. Ces améliorations s'accumulent et ouvrent à la voie à un marché plus fort à l'avenir."

Suivant cette tendance, les constructeurs Dell et Asus ont également connu une hausse de leurs livraisons, respectivement 2,6% et 2,4%. A contrario, Apple (-13,4% sur les livraisons, -0,6 point de parts de marché à 7,2%) et Acer (-14,1% sur les livraisons, -0,6 point de parts de marché à 6,7) se sont effondrés. La chute de ces deux derniers ne suffit toutefois pas à contrebalancer la tendance globale du marché, qui se tourne de plus en plus vers ces six principaux constructeurs (77,7% du total, contre 74,9% un an auparavant).