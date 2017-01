Les fondateurs de LinkedIn et eBay aident l'IA à se trouver une gouvernance

Elle est annoncée comme le nouveau bouleversement majeur de la société. D'abord dans les transports, mais aussi dans les assurances, l'éducation et même la justice, l'intelligence artificielle (IA) devrait se disséminer partout. Si la technologie progresse, le champ de la gouvernance est loin d'être fixé. C'est pourquoi le Media Lab du MIT et le Berkman Klein Center for Internet and Society se penchent sur la question.

Ces derniers ont reçu, via un fonds sur l'éthique et la gouvernance de l'intelligence artificielle, la modique somme de 27 millions de dollars pour mener leurs recherches, selon plusieurs médias américains. La somme provient de fondations, toutes créées par des géants de l'Internet, de l'informatique et des médias.

Les plus gros donateurs sont les fondateurs de LinkedIn et eBay. Reid Hoffmann, le père du réseau social professionnel, a versé 10 millions de dollars. Idem pour Pierre Omidyar, à l'origine de la fameuse plateforme d'enchères en ligne, qui a participé via sa fondation Omidyar Network. Le co-fondateur de la marque d'informatique HP, via sa fondation William et Flora Hewlett, a quant à lui versé un million de dollars.

Des machines "socialement responsables"

Les questions autour de la régulation de l'IA préoccupent de plus en plus les autorités. En octobre dernier, la Maison-Blanche a publié un rapport pour "préparer le futur de l'intelligence artificielle", dans lequel elle s'interroge sur les défis pour la société et les politiques publiques posés par cette technologie. Le document préconise essentiellement des adaptations de la régulation actuelle, sans réellement évoquer la création d'une instance, comme par exemple l'Icann pour Internet.

En plus de réaliser un travail de pédagogie sur l'IA, les chercheurs du MIT et de Harvard vont tenter de tracer un cadre réglementaire :