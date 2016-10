Microsoft tiré par les bons résultats du cloud

Le groupe informatique américain Microsoft s'envolait vers un nouveau record jeudi à Wall Street après l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu, malgré un recul de son bénéfice net et une stagnation de son chiffre d'affaires. L'action Microsoft grimpait de plus de 5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York, dépassant la barre des 60 dollars. Si cette performance se confirme vendredi en séance officielle, le titre battrait son record de décembre 1999, juste avant l'éclatement de la bulle internet.

Sous l'impulsion de son directeur général Satya Nadella, Microsoft a investi lourdement dans le cloud pour se diversifier hors de ses activités traditionnelles moins rentables. Le groupe est ainsi devenu le deuxième fournisseur mondial de services dématérialisés derrière Amazon. Le chiffre d'affaires de la division "Intelligent Cloud", qui comprend la plate-forme Azure et les logiciels pour serveurs, a progressé de 8,3% à 6,38 milliards de dollars, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 6,27 milliards selon la firme de recherche FactSet StreetAccount.

"Nos résultats du premier trimestre montrent une demande continue pour nos services de cloud", dématérialisés en ligne, a souligné la directrice financière, Amy Hood, citée dans le communiqué. "Nous continuons d'investir, de nous positionner pour de la croissance à long terme, et d'avoir de bonnes performances à travers toutes nos activités."

Des investisseurs sur un nuage

D'après les résultats publiés jeudi, le groupe américain a fait état d'un bénéfice net en baisse à 4,69 milliards de dollars, soit 60 cents par action, pour son premier trimestre clos le 30 septembre, contre 4,90 milliards (61 cents/action) un an plus tôt.

Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels, qui sert de référence en Amérique du nord, a toutefois atteint 76 cents quand les analystes n'anticipaient que 68 cents en moyenne. Le chiffre d'affaires est également supérieur aux attentes, même s'il stagne (+0,4%) à 20,5 milliards de dollars. En ajoutant des revenus différés liés aux licences pour le système d'exploitation Windows 10, Microsoft fait toutefois état d'une progression de 3%.

La branche de services de productivité, qui comprend entre autres les logiciels de bureautique de la suite Office, affiche aussi un chiffre d'affaires en hausse (+6% à 6,7 milliards de dollars).

Les revenus tirés de la vente de licences Windows aux fabricants d'ordinateurs ont en revanche stagné. lls sont également en forte baisse de 72% dans les téléphones, où le groupe a entrepris de nettement réduire la voilure, et reculent même de 5% dans les activités de jeux vidéo (Xbox).

Microsoft continue par ailleurs de tabler sur une finalisation d'ici la fin de l'année de l'acquisition du réseau social LinkedIn, annoncée mi-juin pour plus de 26 milliards de dollars (24 milliards d'euros), réalisant ainsi la plus importante acquisition de son histoire.

