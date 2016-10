ORLM : sur la piste du nouveau Macbook Pro d'Apple !

Comme annoncé par le site Re/Code, les nouveaux Mac vont être présentés le 27 octobre à 19 heures lors d'un "Keynote" organisé au coeur du campus du groupe à Cupertino, en Californie.

Apple a adressé une invitation à la presse mercredi sur laquelle on peut simplement lire "Hello again", en référence au lancement du premier Mac en 1984, alors présenté avec un simple "Hello".

Comme le remarque Bloomberg, Apple a même décalé l'annonce de ses résultats trimestriels prévue jeudi 27 octobre au mardi 25 octobre, afin de se garder un créneau disponible pour la présentation des nouveaux Mac juste avant les achats de fin d'année.

Cette semaine, la fine équipe d'ORLM dresse le portrait-robot de la prochaine génération de MacBook Pro qu'Apple devrait dévoiler la semaine prochaine. Faut-il s'attendre à une simplement refonte ou un franc nouveau concept? Quelles avancées devraient faire leurs apparitions?