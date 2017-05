Une nouvelle cyberattaque de grande ampleur est en cours

Les cyberattaques se multiplient. Les experts en sécurité ont annoncé, mercredi 17 mai, que des centaines de milliers d'ordinateurs pouvaient avoir été infectés. L'ampleur serait plus importante que celle de l'attaque de vendredi dernier, WannaCry.

"Les chercheurs de Proofpoint (une société de sécurité informatique, ndlr) ont découvert une nouvelle attaque liée à WannaCry appelée Adylkuzz. Elle utilise de manière plus furtive et à des fins différentes les outils de piratage récemment divulgués par la NSA et la vulnérabilité désormais corrigée de Microsoft", a expliqué à l'AFP Nicolas Godier, chercheur et expert en cybersécurité à Proofpoint.