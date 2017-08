À quoi ressemblera l’homme de demain ?

Il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution pour passer des hominidés, proches des singes, à notre espèce actuelle, "Homo sapiens". Aujourd'hui, notre culture et nos technologies permettent d'échapper en grande partie à la sélection naturelle. Pour survivre et transmettre nos gènes, nous n'avons plus besoin de nous adapter parfaitement à notre environnement : les progrès de la médecine permettent de sauver bien des personnes qui n'auraient pas survécu "à l'état de nature".

L'apport du brassage génétique

L'évolution naturelle de l'homme est-elle pour autant arrivée à son terme ? Notre propre avenir sera-t-il façonné par le génie génétique ? L'intelligence artificielle transformera-t-elle l'humain en cyborg ? L'espèce humaine continuera-t-elle à s'adapter pour ne pas disparaître ? Nombreux sont les chercheurs qui estiment que l'humain est loin d'avoir fini d'évoluer, alors que le brassage génétique à l'échelle mondiale rend possibles des combinaisons encore jamais vues. Le réalisateur Tom Theunissen interroge biologistes, paléoanthropologues, historiens de l'art et informaticiens pour composer une fascinante mosaïque des êtres humains de demain.