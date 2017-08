Appier, la pépite taïwanaise de l'IA qui séduit les investisseurs asiatiques

Appier se propulse sur le devant de la scène asiatique. La startup taïwanaise de conseil en marketing numérique, spécialisée dans l'intelligence artificielle, vient d'annoncer mercredi 30 août avoir récolté 33 millions de dollars (27 millions d'euros) lors de sa dernière levée de fonds. Parmi les investisseurs, on retrouve des conglomérats importants comme le japonais SoftBank, la plate-forme de messagerie instantanée Line et sa maison-mère, le portail web sud-coréen Naver, mais aussi la société de service financiers hong kongaise AMTD Group.

Lors de sa précédente levée de fonds en décembre 2016, la startup avait réuni 42,5 millions de dollars (35,6 millions d'euros), grâce à des fonds d'investissements américano-chinois tels Pavilion Capital, FirstFloor Capital, ou WI Harper Group. Cette nouvelle rentrée de capitaux porte l'investissement total de la start up à près de 82 millions de dollars (68 millions d'euros), selon le site Techcrunch.

L'intelligence artificielle au service du marketing numérique

Au départ, Appier s'était spécialisée dans la "publicité sur écran multiples" (ou cross-screen advertising en anglais), autrement dit les premières annonces commerciales sur les différents supports numériques, comme les tablettes, les mobiles, ou les ordinateurs. Cette porte d'entrée dans le marketing numérique lui avait permis de développer par la suite un produit appelé CrossX Programmatic Plateform. Cette plate-forme donne la possibilité aux entreprises d'appliquer l'intelligence artificielle à leurs campagnes de marketing digital.

L'autre produit phare de la startup, Axion, est aussi une plate-forme utilisant l'intelligence artificielle. Elle aide les entreprises à comprendre et à prédire le comportement du client, à partir d'une base de données. Pour son président, il existe un "important besoin d'utiliser l'IA pour résoudre de multiples problèmes" en entreprise. Ses logiciels permettent par exemple de synchroniser les données entre plusieurs branches, ou départements au sein d'une société. Une intelligence artificielle qui pourrait devenir de plus en plus visible, et pas seulement dans la vie de l'entreprise.

"S'étendre partout en Asie"

L'objectif est clair pour Appier : l'expansion à l'échelle continentale. Le co-fondateur et PDG de la jeune pousse, Chih-Han Yu, a précisé que ces investissements serviront à développer d'avantage les équipes d'ingénierie et de recherche et développement "en dehors des frontières de Taïwan et de Singapour".

L'entreprise entend bien continuer à développer son influence sur le continent asiatique, avant même de considérer une expansion à l'échelle internationale. Le président a également souligné que "ces investisseurs nous donne les bons partenariats afin de nous étendre partout en Asie". La Corée du Sud (Naver) et le Japon (SoftBank) figurent parmi les plus importants marchés pour la startup, et c'est certainement l'un des argument qui lui a permis de convaincre ses investisseurs.

>> Lire aussi "L'intelligence artificielle va être un énorme tsunami"