Comment innover dans la gestion de la douleur ?

Impossible quand on est sous anesthésie générale ou dans le coma d'exprimer sa douleur. Nouveau-nés et animaux sont tout aussi impuissants. C'est au Centre d'Investigation Clinique-Innovation Technologique (CIC-IT) de Lille qu'est né « MDoloris ». Un nouvel appareil qui permet de mesurer la douleur chez ceux qui ne peuvent pas l'exprimer et d'adapter précisément la dose d'antalgiques. Il aura fallu 23 années de recherche à Régis Logier, docteur en génie biomédical pour mettre au point cet appareil. Aujourd'hui, 750 hôpitaux dans le monde l'ont adopté et 50.000 patients en ont déjà profité.