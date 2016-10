Comment Microsoft veut dominer le marché de la réalité virtuelle

Microsoft affine sa stratégie pour conquérir le marché de la réalité virtuelle (VR). La sortie du Surface Studio par la multinationale la semaine dernière a retenu toutes les attentions lors de la conférence organisée mercredi dernier. Il est vrai que la nouvelle machine se présente comme une table à dessin tactile plutôt innovante qui coûte néanmoins plus de 3.000 dollars (envrion 2.730 euros). En revanche, toute la nouvelle stratégie du géant américain pour dominer le marché de la VR et de la réalité augmentée a été beaucoup moins soulignée. Et pourtant, 2017 pourrait être un tournant pour ce secteur et marquer le début d'une nouvelle ère, comme le souligne Business Insider.

Lancement de Creators Update

En 2017, Microsoft va lancer une mise à jour de Windows 10 appelé Creators Update. Lors de cette mise à jour, devrait être lancé le logiciel Paint 3D qui n'aurait plus beaucoup de points communs avec l'outil Paint traditionnel. En effet, le but sera de manipuler des objets 3D que l'on crée directement ou que l'on récupère dans une galerie alimentée par une communauté comme le précise Nextinpact. Selon le descriptif de la préversion en ligne, Paint 3D devrait permettre de manipuler des formes en trois dimensions, les faire pivoter ou les découper à souhait. Le grand atout de cet outil est qu'il sera accessible au grand public et pourrait permettre de convertir de nombreux utilisateurs à la 3D. L'outil qui s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels devrait pouvoir fonctionner avec d'autres outils de la gamme Office comme PowerPoint.

Un casque de réalité virtuelle plus accessible

L'un des grands inconvénients avancés par les clients qui veulent investir dans un casque de réalité virtuelle est le coût du casque. L'Oculus Rift, le premier casque VR pour PC, affiche un prix de 740 euros en France et de 599 dollars aux Etats-Unis. Par ailleurs, il nécessite un PC très puissant et cher.

Le lancement de Creators Update devrait correspondre à la mise sur le marché de casques à moindre prix développés par Microsoft et appelés HoloLens. Les prix évoqués devraient tourner autour de 299 dollars et les casques seront fabriqués par Dell, Lenovo, Asus ou Acer comme l'évoque le site Arstechnica. L'avantage est que Creators Update ne devrait pas nécessiter un PC onéreux puisqu'il sera accessible depuis la version de Windows 10 mise à jour.

Alex Kipman, directeur du projet Hololens chez Microsoft et d'autres projets relatifs à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle a précisé dans une interview accordée à Business Insider que ces casques "seront les plus immersifs et les plus puissants à un prix abordable." A côté de Paint 3D ou Hololens, Microsoft a également développé de nombreux autres outils depuis plusieurs années comme 3D Builder, la Kinect pour XBox qui ont permis à la firme de Redmond de construire toute une stratégie autour de la 3D.

Des concurrents annoncés

Si la stratégie de Microsoft pour dominer le marché de la réalité virtuelle semble prometteuse, d'autres concurrents ont fait des annonces sur des projets également ambitieux. Intel a présenté au mois d'août dernier, un casque de "réalité fusionnée" qui permettrait de faire le lien entre la fiction et la réalité. Ce projet qui se nomme Alloy (voir vidéo ci-dessous) devrait permettre d'intégrer des éléments de la réalité en temps réel selon 01net.com. De son côté, Sony a récemment lancé le Playstation VR, le casque de réalité virtuelle, pour la console Playstation 4. Ce lancement pourrait permettre d'observer comment les joueurs adoptent ce type d'outil au monde du jeu vidéo même si le directeur de la communication PlayStation France ne s'attend pas à des miracles, comme il l'exprimait dans les colonnes du Monde il y a quelques jours. "On ne s'attend pas à un raz de marée. C'est le lancement d'une nouvelle plate-forme qui préfigure une nouvelle manière de jouer. Au départ, le nombre d'acquéreurs sera limité." Les performances de tous ces outils sur le marché devraient néanmoins être très observées par de nombreux spécialistes.