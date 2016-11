Demain, tous dans l'espace ?

Qui n'a pas un jour rêvé de jouer à l'astronaute, de s'affranchir de la pesanteur terrestre pour admirer notre jolie planète depuis l'espace ? Cette promesse sera peut-être bientôt rendue possible grâce à des avions spatiaux d'un nouveau genre, capables de naviguer entre l'atmosphère et le vide spatial.

Depuis une quinzaine d'années des sociétés privées, essentiellement américaines, se lancent sur le marché et promettent déjà à grands coups de marketing d'en faire une destination touristique. Pourtant aujourd'hui, personne n'a encore embarqué... Les vols d'essai se succèdent et les crashs aussi. Alors le tourisme spatial, promesse bidon ou simple retard au décollage ? Et qui pourra s'offrir un ticket pour l'espace ?