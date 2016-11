Des gants pour communiquer avec les sourds et muets

Pouvoir se faire comprendre de quiconque grâce à la langue des signes est un rêve partagé par de nombreux sourds et malentendants. Et c'est ce à quoi plusieurs innovateurs se sont dédiés ces dernières années. Parmi eux, Navid Azodi et Thomas Pryor de l'Université de Washington se sont récemment faits remarquer. Grâce à leurs gants intelligents baptisés "SignAloud", ils ambitionnent de traduire en direct la langue des signes. Une innovation récompensée en avril dernier par le prix Lemelson-MIT. Encore au stade de prototype, peut-on vraiment imaginer que ces gants soient la solution au problème de dialogue ?