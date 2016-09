Des innovations contre les troubles du sommeil

Une personne sur quatre souffre de troubles du sommeil en France et en Allemagne et près d'un Français sur trois dort trop peu, moins de six heures par nuit. Aujourd'hui, de nouvelles techniques émergent pour améliorer notre sommeil : bandeau connecté, prothèse dentaire ou encore implant électronique miniature pour stopper les ronflements ou réduire les apnées du sommeil. Tout est fait pour rendre nos nuits moins agitées !