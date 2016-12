École numérique, bonne ou mauvaise idée ?

Des tablettes, des tableaux numériques et même des expériences en 3D, les nouvelles technologies, que nous utilisons de plus en plus au quotidien, font maintenant leur apparition à l'école. Un bouleversement qui repose sur des logiciels pensés pour améliorer la pédagogie, changer le métier d'enseignant et même l'espace de la classe. Si pour certains le numérique à la capacité d'offrir à tous les élèves un apprentissage plus attractif, plus personnalisé et en phase avec notre société, pour d'autres cette intrusion du numérique met l'école en danger. Quel est l'impact du numérique sur la qualité de l'enseignement ? Les ordinateurs vont-ils remplacer les professeurs ? L'école numérique est-elle une bonne ou une mauvaise élève ?