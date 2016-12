Eric Karsenti et le voilier pour la planète Tara Océans

Depuis 2009, Éric Karsenti, microbiologiste et marin émérite, sillonne les mers du globe à bord du voilier Tara. La plus célèbre des expéditions du navire, baptisée Tara Oceans, a permis de cartographier et de répertorier pour la première fois une grande partie du plancton de la planète. L'objectif ?

Comprendre les rapports complexes entre le changement climatique et ces micro-organismes marins. Car le plancton fabrique la moitié de l'oxygène que l'on respire, mais capture aussi le gaz carbonique. Le plancton finira-t-il par livrer tous ses mystères?